Una politóloga analiza los sondeos en Andalucía: "El PP alardea de haber conseguido estabilidad con Vox en Extremadura y en Andalucía vende todo lo contrario"

Queda alrededor de un mes para las próximas elecciones en Andalucía y la precampaña electoral ya ha comenzado. Durante el pasado fin de semana, han tenido lugar varios actos de los dos principales grupos políticos. Por un lado, Alberto Núñez Feijóo viajó el domingo hasta Córdoba para asistir, junto a Juanma Moreno, a la clausura de una intermunicipal del partido de la región.

El primero en hablar fue el candidato popular en Andalucía, quien confesó que empiezan esta precampaña en "uno de los mejores ambientes posibles" y ha agradecido a Núñez Feijóo su presencia en Córdoba.

Asimismo, Moreno Bonilla aprovechó la ocasión para exigirle "toda la verdad" a Pedro Sánchez sobre el accidente de Adamuz y que asuma "todas las responsabilidades" por las 46 víctimas mortales.

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañó a María Jesús Montero en Gibraleón, Huelva, en el que fue el primer acto de los socialistas en la precampaña andaluza.

Desde allí, Sánchez centró su discurso en la guerra de Oriente Próximo. Según detalló el presidente, presentará en Bruselas una iniciativa para que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. En el plano andaluz, María Jesús Montero se centró en la sanidad, la vivienda y la crítica a la gestión del gobierno de Juanma Moreno.

Montero ha detallado que su primera decisión, si consigue gobernar, será garantizar que "nadie espere más de 24 horas" para ser atendido por el médico de familia y que "nadie espere más de 30 días" para una prueba diagnóstica.

"La estrategia de enviar candidatos al terreno le puede funcionar al PSOE"

Con el comienzo de la precampaña, las encuestas tienen aún más relevancia: según el último sondeo de GAD3, el PP rozaría esa ansiada mayoría absoluta, el PSOE tendría que enfrentarse a su peor resultado de la historia en Andalucía y Voxperdería impulso.

Desde Espejo Público hemos analizado tanto el inicio de la precampaña en Andalucía como las últimas encuestas con la politóloga y periodista andaluza, Laura Teruel. Según ha detallado Teruel, las "encuestas son unánimes en el buen resultado al PP y en el malo al PSOE" y sostiene que "en cada comunidad, la situación es distinta". No obstante, destaca que "la estrategia de enviar candidatos al terreno le puede funcionar al PSOE".

Por otro lado, detalla que queda "un mes" y que la "Feria de Sevilla" puede impulsar a los candidatos.

"Juanma Moreno sabe utilizar los pactos con Vox para generar atención con el voto útil"

Sobre si el pacto entre PP y Vox en Extremadura puede salpicar Andalucía, la politóloga ha hecho una reflexión: "Es curioso cómo el PP que alardea de haber conseguido la estabilidad en Extremadura con un pacto centrado en poner un coto a los derechos de los inmigrantes, vende en Andalucía que no va a hacer lo mismo si se viese obligado a ello". Asimismo, considera que los votantes populares "son capaces de entender que Andalucía necesita algo distinto".

Tras estas declaraciones, la colaboradora Pilar Rodríguez Losantos ha detallado que "hace cuatro años, Juanma Moreno obtuvo una mayoría aplastante" y eso quiere decir que Juanma Moreno "sabe utilizar los pactos con Vox para generar atención con el voto útil y tampoco baja el número de votantes en Vox". Por tanto, Losantos ha concluido considerando que "Andalucía valora los pactos entre PP y Vox".

Teruel ha detallado que el pacto entre PP y Ciudadanos, con el "apoyo externo de Vox", "fue muy rentable para Moreno Bonilla y fagocitó a Ciudadanos en Andalucía". Asimismo, ha asegurado que ese apoyo de Vox "fue con medidas muy cosméticas como el fortalecimiento de la tauromaquia y nada que ver con las medidas que ahora exige Vox en Extremadura".

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