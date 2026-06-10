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El ingenio de Jon Kortajarena y Teresa Riott a prueba con los proverbios milenarios de Trancas y Barrancas

Los invitados han tenido que adivinar si los proverbios milenarios de las hormigas son verdaderos o falsos.

El ingenio de Jon Kortajarena y Teresa Riott a prueba con los proverbios milenarios de Trancas y Barrancas

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Ismael Jiménez
Publicado:

Jon Kortajarena y Teresa Riott se han enfrentado al juego de las hormigas tras la entrevista con Pablo Motos. En ella nos han contado cómo ha sido su experiencia trabajando juntos en su último proyecto y donde también ha quedado espacio para sus anécdotas personales más divertidas y desconocidas.

Las hormigas les han puesto un reto que no era nada fácil: escuchar una frase supuestamente ancestral y decidir si es un "proverbio milenario o menuda inventada". Los actores han ido descubriendo todos los proverbios falsos y verdaderos que les tenían preparados Trancas y Barrancas.

Aunque ambos ha puesto todo de su parte por descubrir si eran falsos o verdaderos, Jon Kortajarena ha estado muy fino en el juego y ha acertado la mayoría de las frases de las hormigas. El modelo y actor ha sabido leer las intenciones de Trancas y Barrancas a la perfección. ¡No te lo puedes perder!

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