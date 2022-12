La Policía baraja que los dos niños desaparecidos en Madrid se fugaron de manera voluntaria

Continúan desaparecidos los dos niños de 11 y 17 años que fueron a comprar un sándwich en un supermercado del sur de Madrid mientras su familia les esperaba fuera. Las cámaras de seguridad les han captado saliendo de ese establecimiento, entrando en el metro y bajándose después en la parada de Marqués de Vadillo.

Su familia asegura que tan solo tendrían unos 15 euros entre los dos, por lo que no creen que puedan irse muy lejos por su propio pie. Se cumplen 20 días desde la desaparición de los dos menores de Fernando y Ángel. Las nuevas investigaciones cuentan que salieron de la parada del metro de Marqués de Vadillo.

Desde que se hizo pública la noticia la familia no para de recibir llamadas de teléfono de personas que les piden rescates de hasta 20.000 euros para poder dar con el paradero de los niños. Juan José Cortés, padre de la niña asesinada Mari Luz Cortés, ha acudido a estar cerca de los padres para apoyarles en estos momentos difíciles.

La principal hipótesis es que la desaparición de los niños es voluntaria pero no descartan que puedan estar influenciados por otras personas para estar en una casa. "No se puede perder la esperanza mientras no haya un dato negativo, esto lo aprendí con el caso de mi hija", apunta Juan José Cortés.

En las llamadas que reciben les piden rescates económico pero en ningún momento han escuchado la voz de su hijo, por lo que no dan credibilidad a estos mensajes.