Aumenta la preocupación por los niños desaparecidos en Madrid: "Nos estamos poniendo en lo peor"

Fernando y Ángel son dos primos de 12 y 17 años. Los dos menores fueron a un supermercado ubicado a 50 metros de donde estaba el padre de uno de ello y en ese momento se le perdió la pista.

Los familiares piden que se revisen las cámaras de seguridad de la zona para saber si los niños salieron por su propia voluntad del comercio o fueron forzados. "Aquí hay cámaras, queremos que la Policía por favor investigue esas cámaras", dice uno de los familiares de los desaparecidos.

Antonio es el portavoz de la familia y señala angustiado que no saben "absolutamente nada desde el sábado". Cuenta que han recibido llamadas de teléfono con pistas falsas de gente que pide dinero a cambio de soltar a los niños. Cuenta que las familias de estos jóvenes es muy vulnerable y "no tienen ni para comer", por lo que no entiende estas peticiones económicas.

Tantas horas sin saber de su paradero les hacen comenzar a perder la esperanza. "Son niños muy buenos, mejores personas no pueden ser". Descarta que los hechos correspondan a una venganza.