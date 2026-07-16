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“Preparaos para lo que se viene”: Padre no hay más que uno, la serie llega el próximo jueves a Antena 3

Padre no hay más que uno, la serie ya tiene fecha de estreno. La nueva producción de Santiago Segura llega el próximo jueves a Antena 3.

Padre no hay más que uno, la serie

“Preparaos para lo que se viene”: Padre no hay más que uno, la serie, llega el próximo jueves a Antena 3

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Borja Tamayo
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Tras el rotundo éxito de la saga cinematográfica Padre no hay más que uno, una nueva familia promete armar el caos en Antena 3. Y es que Padre no hay más que uno, la serie llega el próximo jueves para presentarnos a los Vicho.

“Preparaos para lo que se viene”, avisa Luís, el mediano de los cinco hermanos. Todo arranca con una mudanza que ninguno de ellos se toma especialmente bien. Ahora bien, nada que “el caos total” no pueda arreglar a tiempo.

Por si esto no fuera suficiente, Mateo se pone al cargo de la familia, mientras Helena retoma su carrera profesional. Risas, gritos, planes imposibles y mucho más en esta nueva producción de Santiago Segura.

¿Listos para la guerra? El próximo jueves, a las 23:00 horas, estreno de Padre no hay más que uno, la serie en Antena 3.

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