De rozar la gloria al desastre: Jorge se queda sin jugar la Gran final por culpa de la ‘ventresca’

Jorge se estaba marcando una participación espectacular en este panel con bote de La Ruleta de la Suerte. El concursante ya se había hecho con el gran premio: un ordenador valorado en 1.400 euros. Un valor con el que superaba a Irene y se aseguraba el pase directo a la Gran final. “Qué buen panel, y si caes en el bote ni te cuento”, le ha animado Jorge Fernández, intentando que el participante saboreara su gran momento. Sin embargo, el presentador también le ha advertido de los riesgos de seguir tirando a lo loco teniendo tanto que perder. El problema ha sido la palabra ‘Ventresca’, que se le ha resistido hasta el final y por eso ha tenido que seguir tirando.

Después de tantas tiradas, era de esperar que llegara algún gajo desafortunado. Primero, el concursante ha caído en el gajo de la ‘Mitad’, y justo después, la fortuna le ha dado la espalda por completo al mandarlo directo al ‘Se lo doy’. “¡No, no!”, ha exclamado Jorge Fernández, que ya se temía este desenlace. Siguiendo las reglas del juego, el concursante del atril rojo ha tenido que regalar todo su acumulado a su compañero Andrés, quien, si hubiera tenido la oportunidad de jugar, se habría clasificado directamente para la Gran final gracias a ese generoso e inesperado botín.

Sin embargo, Jorge, que aún poseía el turno, ha hecho un último intento desesperado por tirar al bote, pero la fuerza no le ha acompañado y ha terminado resolviendo por 125 euros. Este movimiento ha impedido que Andrés pudiera disfrutar del dinero regalado y finalmente, ha sido Irene quien ha mantenido el liderato y se ha convertido en la finalista de la tarde. ¡Una auténtica montaña rusa de emociones que puedes revivir en el vídeo!

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