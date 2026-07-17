Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 17 de julio

De rozar la gloria al desastre: Jorge se queda sin jugar la Gran final por culpa de la ‘ventresca’

Cuando Jorge ya saboreaba la Gran final con una espectacular cifra en su marcador, la suerte le ha dado la espalda, obligándole a resolver por solo 125 euros.

De rozar la gloria al desastre: Jorge se queda sin jugar la Gran final por culpa de la ‘ventresca’

De rozar la gloria al desastre: Jorge se queda sin jugar la Gran final por culpa de la ‘ventresca’

Publicidad

Marta Jorge
Publicado:

Jorge se estaba marcando una participación espectacular en este panel con bote de La Ruleta de la Suerte. El concursante ya se había hecho con el gran premio: un ordenador valorado en 1.400 euros. Un valor con el que superaba a Irene y se aseguraba el pase directo a la Gran final. “Qué buen panel, y si caes en el bote ni te cuento”, le ha animado Jorge Fernández, intentando que el participante saboreara su gran momento. Sin embargo, el presentador también le ha advertido de los riesgos de seguir tirando a lo loco teniendo tanto que perder. El problema ha sido la palabra ‘Ventresca’, que se le ha resistido hasta el final y por eso ha tenido que seguir tirando.

Después de tantas tiradas, era de esperar que llegara algún gajo desafortunado. Primero, el concursante ha caído en el gajo de la ‘Mitad’, y justo después, la fortuna le ha dado la espalda por completo al mandarlo directo al ‘Se lo doy’. “¡No, no!”, ha exclamado Jorge Fernández, que ya se temía este desenlace. Siguiendo las reglas del juego, el concursante del atril rojo ha tenido que regalar todo su acumulado a su compañero Andrés, quien, si hubiera tenido la oportunidad de jugar, se habría clasificado directamente para la Gran final gracias a ese generoso e inesperado botín.

Sin embargo, Jorge, que aún poseía el turno, ha hecho un último intento desesperado por tirar al bote, pero la fuerza no le ha acompañado y ha terminado resolviendo por 125 euros. Este movimiento ha impedido que Andrés pudiera disfrutar del dinero regalado y finalmente, ha sido Irene quien ha mantenido el liderato y se ha convertido en la finalista de la tarde. ¡Una auténtica montaña rusa de emociones que puedes revivir en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

De rozar la gloria al desastre: Jorge se queda sin jugar la Gran final por culpa de la ‘ventresca’

De rozar la gloria al desastre: Jorge se queda sin jugar la Gran final por culpa de la ‘ventresca’

CCOO denuncia la campana de CEOE

CCOO explota contra la polémica campaña de CEOE en Santander: "Es insultante y criminaliza a las personas trabajadoras que ejercen un derecho"

“¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?”: Joaquín Padilla lo da todo al ritmo de Daddy Yankee y Bizarrap

“¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?”: Joaquín Padilla lo da todo al ritmo de Daddy Yankee y Bizarrap

Evacuados incendios
INCENDIOS

Los vecinos de Almiruete, sorprendidos por la evacuación: "Pensábamos que lo peor había pasado"

Irene asusta a Jorge Fernández con su repentino cambio de opinión pero consigue ¡820 euros!
Mejores momentos | 17 de julio

Irene asusta a Jorge Fernández con su repentino cambio de opinión pero consigue ¡820 euros!

Médico agredida
Agresión a sanitarios

Habla hundida la doctora a la que un paciente fracturó la nariz tras agredirla en un centro de salud de Málaga: "Me están ayudando psicológicamente"

La médica fue presuntamente atacada por un paciente mientras pasaba consulta en el consultorio de Villanueva del Rosario. La facultativa sufrió una fractura del tabique nasal y varias lesiones faciales, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de Antequera.

Sigue en directo la gran final de Tu cara me suena 13: los finalistas se juegan el triunfo con estas imitaciones
¡No te la pierdas!

Sigue en directo la gran final de Tu cara me suena 13: los finalistas se juegan el triunfo con estas imitaciones

J Kbello, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops han apostado por números de musicales, mientras que María Parrado hará de Maríah Carey.

Amenazas generales Guardia Civil

Polémicos audios que desvelan las amenazas del número dos del DAO al jefe de la Guardia Civil en Madrid: "Una vergüenza inadmisible, una barbaridad"

El truco de Joseba Arguiñano a Manel Fuentes para picar el ajo

El truco de Joseba Arguiñano a Manel Fuentes para picar el ajo: “Así ya tienes la mitad del trabajo hecho”

Judías verdes con solomillo marinado

¡Escándalo! Manel Fuentes cocina junto a Joseba Arguiñano: judías verdes con solomillo marinado

Publicidad