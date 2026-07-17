Dos casas de 180.000 euros por solo 10 cada una: la iniciativa de una inmobiliaria de Málaga que ya ha vendido 12.000 papeletas

Una inmobiliaria de Cuevas del Becerro (Málaga) ha puesto en marcha una llamativa iniciativa para dar salida a dos viviendas que no conseguía vender: sortearlas por solo 10 euros la participación. Se trata de dos casas de tres habitaciones y patio, valoradas en unos 180.000 euros cada una, cuyo ganador se conocerá el próximo 2 de octubre.

La idea surgió después de que la empresa comprobara que, pese a ofrecer las viviendas prácticamente a precio de coste, no encontraba compradores. "Surge de la idea de haber intentado hacer una venta fuera del precio de mercado nacional para que estuviera dentro de nuestro pueblo. Queríamos hacer algo que fuera viable para cualquier persona. Vimos la oportunidad, antes de desistir, de rifarla", explican Antonio y Jesús, responsables de la inmobiliaria.

La iniciativa ha despertado un gran interés y, por el momento, ya se han vendido 12.000 papeletas, lo que supone una recaudación de 120.000 euros. "Nuestra intención es darle la oportunidad al mayor número posible de personas de que compren una vivienda por 10 euros", aseguran.

"La gente del publo no podía permitírselo"

Sin embargo, los impulsores de la rifa reconocen que el riesgo económico es elevado. "No es que no se venda. Hemos intentado vender la casa a precio de coste, al que ha sido construida, y la gente del pueblo no podía permitírselo", explican.

Además, advierten de que la operación puede salirles muy cara si no alcanzan un elevado número de participaciones. "El riesgo que asumimos es muy alto porque si solo vendemos 20.000 papeletas los ingresos son 200.000 euros y los costes son más de 400.000, más los impuestos que también pagamos nosotros", detallan.

Aun así, defienden este modelo y animan a otros promotores a seguir su ejemplo. "Animo a todos los constructores e inmobiliarios a que hagan lo mismo que nosotros", han declarado.

Los requisitos legales

Antonio y Jesús también recuerdan que este tipo de sorteos está sujeto a una estricta regulación. "No cualquiera puede acceder a esta rifa. Hay que pasar unos requisitos legales y asumir el riesgo de que, aunque se vendan solo tres papeletas, tienen que hacer la rifa y adjudicar la vivienda si resulta premiada", explican.

Entre los principales requisitos figuran que la vivienda sea propiedad de quien organiza el sorteo, que esté libre de cargas y que la promoción cumpla con las exigencias legales establecidas para este tipo de concursos públicos (entre otras condiciones no mencionadas).

El sorteo permanecerá abierto hasta el 2 de octubre, fecha en la que se conocerán los dos ganadores de estas viviendas ubicadas en Cuevas del Becerro, una localidad malagueña que ha conseguido captar la atención de miles de personas con una fórmula poco habitual para acceder a una casa.

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