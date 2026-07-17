“¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?”: Joaquín Padilla lo da todo al ritmo de Daddy Yankee y Bizarrap

“Vamos a cantar un poco, o algo así”, ha bromeado Jorge Fernández cuando ha visto que llegaba el momento de animar el plató con una canción de reggaetón. En cuanto Jorge ha resuelto el panel, la banda se ha lanzado de lleno con el tema de Daddy Yankee y Bizarrap. Todo el mundo en el plató se ha contagiado de la buena energía de la canción, ¡incluso el presentador!

Pero el gran protagonista ha sido Joaquín Padilla, que se ha metido completamente en el papel. Al terminar la actuación, el cantante le ha preguntado divertido a Jorge Fernández cómo se le había quedado el cuerpo tras semejante interpretación. El presentador se ha mostrado muy asombrado con lo bien que lo ha hecho la banda de La ruleta de la suerte y le ha felicitado por cantar el tema sin equivocarse.

Fiel a su sentido del humor, Joaquín Padilla le ha quitado hierro al asunto entre risas: “Yo creo que me he saltado la mitad”. Lo cierto es que la banda ha demostrado una vez más su increíble versatilidad para convertir el plató en una auténtica fiesta. ¡Dale al play y no te pierdas esta divertidísima actuación!

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