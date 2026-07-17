Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Consejo

El truco de Joseba Arguiñano a Manel Fuentes para picar el ajo: “Así ya tienes la mitad del trabajo hecho”

El cocinero ha querido darle un consejo al presentador de Tu cara me suena para avanzar a la hora de picar los ajos para hacer la salsa con la que macerarán el solomillo.

El truco de Joseba Arguiñano a Manel Fuentes para picar el ajo

El truco de Joseba Arguiñano a Manel Fuentes para picar el ajo: “Así ya tienes la mitad del trabajo hecho”

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Manel Fuentes ha asegurado que sabe picar los ajos al estilo “Tupuria”, una broma ante la que Joseba Arguiñano le ha dicho, “lo mismo acabas picado tú también”.

Judías verdes con solomillo marinado

¡Escándalo! Manel Fuentes concina junto a Joseba Arguiñano: Judías verdes con solomillo marinado

Para facilitar el trabajo de picar los ajos, el cocinero le ha dado un truco al presentador, “coge el cuchillo y dale un par de golpes, con eso ya tienes la mitad del trabajo hecho” ha afirmado Joseba Arguiñano.

Un consejo que Manel Fuentes desconocía y que le ha facilitado el trabajo en la cocina como pinche en Cocina abierta con Joseba Arguiñano.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Vanesa Romero, sobre su corto: “Hemos tocado un tema tabú sobre sexualidad a través de la comedia”

Vanesa Romero, sobre su corto: “Hemos tocado un tema tabú sobre sexualidad a través de la comedia”

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

Publicidad

Programas

Sigue en directo la gran final de Tu cara me suena 13: los finalistas se juegan el triunfo con estas imitaciones

Sigue en directo la gran final de Tu cara me suena 13: los finalistas se juegan el triunfo con estas imitaciones

De rozar la gloria al desastre: Jorge se queda sin jugar la Gran final por culpa de la ‘ventresca’

De rozar la gloria al desastre: Jorge se queda sin jugar la Gran final por culpa de la ‘ventresca’

CCOO denuncia la campana de CEOE

CCOO explota contra la polémica campaña de CEOE en Santander: "Es insultante y criminaliza a las personas trabajadoras que ejercen un derecho"

“¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?”: Joaquín Padilla lo da todo al ritmo de Daddy Yankee y Bizarrap
Mejores momentos | 17 de julio

“¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?”: Joaquín Padilla lo da todo al ritmo de Daddy Yankee y Bizarrap

Evacuados incendios
INCENDIOS

Los vecinos de Almiruete, sorprendidos por la evacuación: "Pensábamos que lo peor había pasado"

Irene asusta a Jorge Fernández con su repentino cambio de opinión pero consigue ¡820 euros!
Mejores momentos | 17 de julio

Irene asusta a Jorge Fernández con su repentino cambio de opinión pero consigue ¡820 euros!

La concursante toma una decisión arriesgada de última hora que le lleva a conseguir un gran panel.

Médico agredida
Agresión a sanitarios

Habla hundida la doctora a la que un paciente fracturó la nariz tras agredirla en un centro de salud de Málaga: "Me están ayudando psicológicamente"

La médica fue presuntamente atacada por un paciente mientras pasaba consulta en el consultorio de Villanueva del Rosario. La facultativa sufrió una fractura del tabique nasal y varias lesiones faciales, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de Antequera.

Amenazas generales Guardia Civil

Polémicos audios que desvelan las amenazas del número dos del DAO al jefe de la Guardia Civil en Madrid: "Una vergüenza inadmisible, una barbaridad"

El truco de Joseba Arguiñano a Manel Fuentes para picar el ajo

El truco de Joseba Arguiñano a Manel Fuentes para picar el ajo: “Así ya tienes la mitad del trabajo hecho”

Judías verdes con solomillo marinado

¡Escándalo! Manel Fuentes cocina junto a Joseba Arguiñano: judías verdes con solomillo marinado

Publicidad