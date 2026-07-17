El truco de Joseba Arguiñano a Manel Fuentes para picar el ajo: “Así ya tienes la mitad del trabajo hecho”

Manel Fuentes ha asegurado que sabe picar los ajos al estilo “Tupuria”, una broma ante la que Joseba Arguiñano le ha dicho, “lo mismo acabas picado tú también”.

Para facilitar el trabajo de picar los ajos, el cocinero le ha dado un truco al presentador, “coge el cuchillo y dale un par de golpes, con eso ya tienes la mitad del trabajo hecho” ha afirmado Joseba Arguiñano.

Un consejo que Manel Fuentes desconocía y que le ha facilitado el trabajo en la cocina como pinche en Cocina abierta con Joseba Arguiñano.

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