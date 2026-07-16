Ketty Garat destapa coacciones a un general para boicotear a Ayuso: "Esto tendría que provocar el cese fulminante de la directora de la Guardia Civil"

Un general ha denunciado a la cúpula de la Guardia Civil por coaccionarle para boicotear a Isabel Díaz Ayuso. Se trata del teniente general Luis del Castillo, quien transmitió al general jefe de la zona de Madrid Fernando Mora la instrucción política de Mercedes González de plantar al Gobierno regional en el día de la comunidad de Madrid en el año 2025.

Espejo Público habla con Ketty Garat, la periodista que firma esta información para el diario 'ABC' . Cree que no se trata solo de este caso y advierte que la conversación es muy elocuente para dar muestra de las operaciones políticas que se han venido produciendo por parte del Gobierno para controlar a la Guardia Civil.

"Se decidió plantar Ayuso por parte del Ministerio del Interior y de la directora general de la Guardia Civil"

"Vemos la conversación entre Luis del Castillo, el número 2 del DAO y mando de operaciones de la Guardia Civil y la persona que despacha habitualmente con Mercedes González. En esta grabación se evidencia esa interlocución. A partir de ahí, en ese momento se ve cómo se le da una orden política a un general de plantar a Ayuso porque se ha decidido así por parte del ministerio del Interior y por parte de la directora general de la Guardia Civil".

"Este caso da verosimilitud a todo lo que está ocurriendo en otras causas"

Califica esta denuncia como ago "histórico". Que un general presente una denuncia contra un teniente general. "Esto entronca con el contexto de órdenes e instrucciones políticas por parte del DAO o la directora de la Guardia Civil para que se pongan de perfil en las investigaciones contra el Gobierno. Este caso le da verosimilitud a todo lo que está ocurriendo en otras causas".

Para la periodista esta investigación tendría que provocar un cese fulminante de la directora de la Guardia Civil. "Desde hace tiempo se viene produciendo una utilización política de la Guardia Civil que no es la familia de Mercedes González, como ella dijo, a la familia no se la coacciona ni amenaza ni se cometen abusos de poder ni se le cortan los fondos reservados para que no investigue".

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