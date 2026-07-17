Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Dos verdades y una mentira: Eva Martín pone a prueba a sus compañeros

Dos verdades y una mentira: Eva Martín pone a prueba a sus compañeros

ÁGATA Y LOLA

Eva Martín reta al reparto de Ágata y Lola con dos verdades y una mentira

La actriz que da vida a Lola participa en una divertida dinámica junto al reparto de Ágata y Lola, donde las mentiras y las dudas protagonizan un momento lleno de complicidad.

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Eva Martín se enfrenta al clásico juego de dos verdades y una mentira para comprobar si sus compañeros de Ágata y Lola son capaces de descubrir cuál de sus afirmaciones no es cierta. La dinámica deja momentos de sorpresa entre el reparto.

Las respuestas generan numerosas dudas y la reacción de Darío Loureiro al conocer la solución se convierte en uno de los instantes más llamativos del reto.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Vídeos