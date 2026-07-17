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ÁGATA Y LOLA
Eva Martín reta al reparto de Ágata y Lola con dos verdades y una mentira
La actriz que da vida a Lola participa en una divertida dinámica junto al reparto de Ágata y Lola, donde las mentiras y las dudas protagonizan un momento lleno de complicidad.
Eva Martín se enfrenta al clásico juego de dos verdades y una mentira para comprobar si sus compañeros de Ágata y Lola son capaces de descubrir cuál de sus afirmaciones no es cierta. La dinámica deja momentos de sorpresa entre el reparto.
Las respuestas generan numerosas dudas y la reacción de Darío Loureiro al conocer la solución se convierte en uno de los instantes más llamativos del reto.
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