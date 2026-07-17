Los cinco finalistas de Tu cara me suena apelan al voto del público antes de la gran final

J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops protagonizan un alegato dirigido al público para solicitar su voto en la gran final de Tu cara me suena. Todos coinciden en su ilusión por cerrar el concurso con una última actuación.

La decisión quedará en manos de los espectadores, que elegirán al ganador de esta edición. Los cinco aspirantes animan a votar a quien haya disfrutado más durante su recorrido en el programa.

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