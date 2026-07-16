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Una madre y dos de sus hijos mueren ahogados en una presa de Navarra: "Todo apunta a un accidente en cadena"

Una mujer de 29 años y sus hijos de 7 y 11 años han perdido la vida en una presa de El Roncal (Navarra). Todo apunta a que la madre se lanzó al agua para ayudar a uno de los niños.

Madre y dos hijos mueren en una presa.

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Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

Una madre y sus dos hijos han muerto en una presa de El Roncal, en Navarra. Los fallecidos son una mujer de 29 años y sus dos hijos de 7 y 11 años.

Fue una mujer que paseaba por la zona de baño de Roncal la que dio el aviso a primera hora de la tarde al encontrarse los cuerpos en el agua. Tras rescatar los cuerpos de la madre y sus dos hijos los agentes intentaron reanimarlos con la ayuda de un equipo médico de la zona y posteriormente con los bomberos. Sin embargo, las tareas de reanimación no fueron fructíferas y no consiguieron salvar la vida de ninguno de ellos.

Las primeras hipótesis de la tragedia apuntan a que se produjo un accidente encadenado mientras intentaban ayudarse unos a otros. Uno de los hijos se habría encontrado en apuros en el agua y la madre se habría lanzado a ayudarle con ayuda de su otro hijo mayor. Ninguno de ellos pudo sin embargo salir del agua.

"No se puede permitir que los menores se bañen en estas zonas porque al final acaba la madre, el hermano y el menor"

Destaca la abogada penalista Beatriz de Vicente que hay que tener muy claro que está prohibido el balo cerca de las presas porque "hay desagües y corrientes fortísimas". "Aparentemente es una zona plácida porque se ve el agua remansada pero no es real. No se puede permitir que menores se bañen, porque al final acaba la madre, el hermano y el menor", lamenta.

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