Çetin Tekindor cumple 81 años: el inolvidable Halis Korhan está de celebración

Hay personajes que dejan huella y, sin lugar a dudas, Halis Korhan es uno de ellos. El gran patriarca de los Korhan ha sido mucho más que el cabeza de una de las familias más poderosas de Estambul. A lo largo de Una nueva vida nos ha regalado algunas de las escenas más emocionantes de la serie y ha demostrado que hay decisiones capaces de cambiar una vida para siempre.

Su historia de amor con Hattuç ha sido una de las más especiales de la ficción. Después de toda una vida marcada por los silencios y los sacrificios, ambos demostraron que nunca es tarde para reencontrarse con el amor de tu vida.

Pero Halis también ha dejado una huella imborrable por su manera de entender la familia. Siempre dispuesto a proteger a los suyos, incluso cuando eso significaba cargar él solo con las consecuencias, el patriarca nos ha regalado algunas de las reflexiones más recordadas sobre el honor, el perdón, la responsabilidad y el peso de las decisiones.

Este 16 de julio, Çetin Tekindor ha cumplido 81 años. Con una trayectoria de más de cinco décadas en el cine, el teatro y la televisión turca, el veterano intérprete ha encontrado en Halis Korhan uno de los personajes más importantes y queridos de toda su carrera.

Desde aquí solo podemos decir una cosa: ¡feliz cumpleaños, Çetin Tekindor! Gracias por regalarnos a Halis Korhan.

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