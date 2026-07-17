Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Muchas felicidades!

Çetin Tekindor cumple 81 años: el inolvidable Halis Korhan está de celebración

El actor turco que da vida a nuestro respetado Halis celebra su 81 cumpleaños convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión.

"Yo soy el pasado, tú el futuro": Halis pide perdón a Ferit tras descubrir las mentiras de la gran señora

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Hay personajes que dejan huella y, sin lugar a dudas, Halis Korhan es uno de ellos. El gran patriarca de los Korhan ha sido mucho más que el cabeza de una de las familias más poderosas de Estambul. A lo largo de Una nueva vida nos ha regalado algunas de las escenas más emocionantes de la serie y ha demostrado que hay decisiones capaces de cambiar una vida para siempre.

Su historia de amor con Hattuç ha sido una de las más especiales de la ficción. Después de toda una vida marcada por los silencios y los sacrificios, ambos demostraron que nunca es tarde para reencontrarse con el amor de tu vida.

Pero Halis también ha dejado una huella imborrable por su manera de entender la familia. Siempre dispuesto a proteger a los suyos, incluso cuando eso significaba cargar él solo con las consecuencias, el patriarca nos ha regalado algunas de las reflexiones más recordadas sobre el honor, el perdón, la responsabilidad y el peso de las decisiones.

Este 16 de julio, Çetin Tekindor ha cumplido 81 años. Con una trayectoria de más de cinco décadas en el cine, el teatro y la televisión turca, el veterano intérprete ha encontrado en Halis Korhan uno de los personajes más importantes y queridos de toda su carrera.

Desde aquí solo podemos decir una cosa: ¡feliz cumpleaños, Çetin Tekindor! Gracias por regalarnos a Halis Korhan.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

"Yo soy el pasado, tú el futuro": Halis pide perdón a Ferit tras descubrir las mentiras de la gran señora

Çetin Tekindor cumple 81 años: el inolvidable Halis Korhan está de celebración

Padre no hay más que uno, la serie

“Preparaos para lo que se viene”: Padre no hay más que uno, la serie llega el próximo jueves a Antena 3

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, sin palabras ante la decisión de Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, sin palabras ante la inesperada decisión de Cloe

Capítulo 605 de Sueños de libertad; Damián aconseja a Pablo que asuma la paternidad del bebé de Marisol
Capítulo 605

Capítulo 605 de Sueños de libertad; 16 de julio: Damián aconseja a Pablo que asuma la paternidad del bebé de Marisol

Tasio planta cara a Andrés, ¡no va a permitir que se vuelva a meter en los asuntos de La Industrial
Capítulo 605

Tasio planta cara a Andrés, ¡no va a permitir que se vuelva a meter en los asuntos de La Industrial

Eduardo le dice a Roque que es su tío, pero no se atreve a confesarle que en realidad es su padre biológico
Capítulo 605

Eduardo le dice a Roque que es su tío, pero no se atreve a confesarle que en realidad es su padre biológico

El joven se queda muy sorprendido con esta noticia ya que se pensaba que ya no tenía a nadie tras la muerte de su padre.

Gabriel se enfrenta a Marta: “Los De la Reina siempre habéis sabido como colocar a vuestras amantes en la empresa”
Capítulo 605

Gabriel se enfrenta a Marta: “Los De la Reina siempre habéis sabido como colocar a vuestras amantes en la empresa”

El empresario no ha dudado en acusar a la De la Reina en enchufar a Marta en la empresa solo por el hecho de que son pareja.

Marisol se niega a aceptar la propuesta de Pablo y Nieves: “No vais a robarme a mi hijo”

Marisol se niega a aceptar la propuesta de Pablo y Nieves: “No vais a robarme a mi hijo”

Dos verdades y una mentira: Eva Martín pone a prueba a sus compañeros

Dos verdades y una mentira: Eva Martín pone a prueba a sus compañeros

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel acusa a Marta de contratar a Fina únicamente por ser su pareja

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel acusa a Marta de contratar a Fina únicamente por ser su pareja

Publicidad