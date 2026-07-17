¡Escándalo! Manel Fuentes cocina junto a Joseba Arguiñano: judías verdes con solomillo marinado

Ingredientes (2 p.):

300 g de judías verdes

2 dientes de ajo

1 boniato pequeño

80 g de queso cottage

aceite de oliva virgen extra

sal

1 cucharadita de pimentón

perejil

Para el solomillo marinado:

1 solomillo de cerdo

ralladura de 1 limón

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de pimentón dulce

1 diente de ajo

1 cucharada de miel

1 cucharada de salsa de soja

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta

perejil picado

Saltear el solomillo, 5 min.

Elaboración:

Para preparar el marinado, pon en un bol la miel, el pimentón, la mostaza, la salsa de soja, la ralladura de limón y el ajo pelado y picado. Mezcla bien hasta obtener una pasta. Corta el solomillo en dados, salpimiéntalos, introdúcelos en el bol y embadúrnalos bien. Deja marinar durante 20 minutos aproximadamente.

Retira las puntas de las judías verdes, córtalas en trozos de 5-6 centímetros y esos trozos en juliana fina. Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce las judías verdes, sazona y saltéalas. Añade medio vaso de agua (unos 100 ml), tapa y cocina durante 5 minutos, hasta que se sequen. Introduce los ajos pelados y picados y saltéalas a fuego moderado fuerte durante 5 minutos más.

Pela el boniato y haz tiras largas con la ayuda de un pelador. Calienta abundante aceite en una sartén (unos 300 ml) y fríe los chips hasta que estén crujientes (puedes hacerlo en varias tandas). Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina. Sazónalos.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite y saltea el solomillo marinado a fuego moderado durante 5 minutos aproximadamente. Espolvorea con perejil picado.

Reparte el queso cottage en los platos. Espolvorea con una pizca de pimentón. Coloca alrededor las judías y el solomillo marinado. Acompaña con los chips crujientes de boniato. Decora con perejil.

Consejo:

Este plato se puede elaborar con otras carnes: filetes, costillas deshuesadas…

Consejo:

Si quieres, puedes escaldar las judías (troceadas) durante 3 minutos y cortar la cocción en un bol con agua fría antes de saltearlas.

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