Irresistible
¡Escándalo! Manel Fuentes cocina junto a Joseba Arguiñano: judías verdes con solomillo marinado
El cocinero le ha propuesto esta espectacular receta al presentador de Tu cara me suena. Un plato delicioso que le hace salivar a Manel Fuentes al ver el resultado de las Judías verdes con solomillo marinado.
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Ingredientes (2 p.):
- 300 g de judías verdes
- 2 dientes de ajo
- 1 boniato pequeño
- 80 g de queso cottage
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- 1 cucharadita de pimentón
- perejil
Para el solomillo marinado:
- 1 solomillo de cerdo
- ralladura de 1 limón
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharada de salsa de soja
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta
- perejil picado
Saltear el solomillo, 5 min.
Elaboración:
Para preparar el marinado, pon en un bol la miel, el pimentón, la mostaza, la salsa de soja, la ralladura de limón y el ajo pelado y picado. Mezcla bien hasta obtener una pasta. Corta el solomillo en dados, salpimiéntalos, introdúcelos en el bol y embadúrnalos bien. Deja marinar durante 20 minutos aproximadamente.
Retira las puntas de las judías verdes, córtalas en trozos de 5-6 centímetros y esos trozos en juliana fina. Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce las judías verdes, sazona y saltéalas. Añade medio vaso de agua (unos 100 ml), tapa y cocina durante 5 minutos, hasta que se sequen. Introduce los ajos pelados y picados y saltéalas a fuego moderado fuerte durante 5 minutos más.
Pela el boniato y haz tiras largas con la ayuda de un pelador. Calienta abundante aceite en una sartén (unos 300 ml) y fríe los chips hasta que estén crujientes (puedes hacerlo en varias tandas). Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina. Sazónalos.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite y saltea el solomillo marinado a fuego moderado durante 5 minutos aproximadamente. Espolvorea con perejil picado.
Reparte el queso cottage en los platos. Espolvorea con una pizca de pimentón. Coloca alrededor las judías y el solomillo marinado. Acompaña con los chips crujientes de boniato. Decora con perejil.
Consejo:
Este plato se puede elaborar con otras carnes: filetes, costillas deshuesadas…
Consejo:
Si quieres, puedes escaldar las judías (troceadas) durante 3 minutos y cortar la cocción en un bol con agua fría antes de saltearlas.
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