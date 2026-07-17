Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Irresistible

¡Escándalo! Manel Fuentes cocina junto a Joseba Arguiñano: judías verdes con solomillo marinado

El cocinero le ha propuesto esta espectacular receta al presentador de Tu cara me suena. Un plato delicioso que le hace salivar a Manel Fuentes al ver el resultado de las Judías verdes con solomillo marinado.

Judías verdes con solomillo marinado

¡Escándalo! Manel Fuentes concina junto a Joseba Arguiñano: Judías verdes con solomillo marinado

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (2 p.):

  • 300 g de judías verdes
  • 2 dientes de ajo
  • 1 boniato pequeño
  • 80 g de queso cottage
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 1 cucharadita de pimentón
  • perejil

Para el solomillo marinado:

  • 1 solomillo de cerdo
  • ralladura de 1 limón
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharada de pimentón dulce
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharada de salsa de soja
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • pimienta
  • perejil picado

Saltear el solomillo, 5 min.

Elaboración:

Para preparar el marinado, pon en un bol la miel, el pimentón, la mostaza, la salsa de soja, la ralladura de limón y el ajo pelado y picado. Mezcla bien hasta obtener una pasta. Corta el solomillo en dados, salpimiéntalos, introdúcelos en el bol y embadúrnalos bien. Deja marinar durante 20 minutos aproximadamente.

Retira las puntas de las judías verdes, córtalas en trozos de 5-6 centímetros y esos trozos en juliana fina. Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce las judías verdes, sazona y saltéalas. Añade medio vaso de agua (unos 100 ml), tapa y cocina durante 5 minutos, hasta que se sequen. Introduce los ajos pelados y picados y saltéalas a fuego moderado fuerte durante 5 minutos más.

Pela el boniato y haz tiras largas con la ayuda de un pelador. Calienta abundante aceite en una sartén (unos 300 ml) y fríe los chips hasta que estén crujientes (puedes hacerlo en varias tandas). Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina. Sazónalos.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite y saltea el solomillo marinado a fuego moderado durante 5 minutos aproximadamente. Espolvorea con perejil picado.

Reparte el queso cottage en los platos. Espolvorea con una pizca de pimentón. Coloca alrededor las judías y el solomillo marinado. Acompaña con los chips crujientes de boniato. Decora con perejil.

Consejo:

Este plato se puede elaborar con otras carnes: filetes, costillas deshuesadas…

Consejo:

Si quieres, puedes escaldar las judías (troceadas) durante 3 minutos y cortar la cocción en un bol con agua fría antes de saltearlas.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antonio Resines presume ante Joseba Arguiñano

Antonio Resines presume ante Joseba Arguiñano: “Yo soy de la cofradía del hojaldre, de la anchoa y tengo la alubia de oro”

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

Publicidad

Programas

Sigue en directo la gran final de Tu cara me suena 13: los finalistas se juegan el triunfo con estas imitaciones

Sigue en directo la gran final de Tu cara me suena 13: los finalistas se juegan el triunfo con estas imitaciones

De rozar la gloria al desastre: Jorge se queda sin jugar la Gran final por culpa de la ‘ventresca’

De rozar la gloria al desastre: Jorge se queda sin jugar la Gran final por culpa de la ‘ventresca’

CCOO denuncia la campana de CEOE

CCOO explota contra la polémica campaña de CEOE en Santander: "Es insultante y criminaliza a las personas trabajadoras que ejercen un derecho"

“¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?”: Joaquín Padilla lo da todo al ritmo de Daddy Yankee y Bizarrap
Mejores momentos | 17 de julio

“¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?”: Joaquín Padilla lo da todo al ritmo de Daddy Yankee y Bizarrap

Evacuados incendios
INCENDIOS

Los vecinos de Almiruete, sorprendidos por la evacuación: "Pensábamos que lo peor había pasado"

Irene asusta a Jorge Fernández con su repentino cambio de opinión pero consigue ¡820 euros!
Mejores momentos | 17 de julio

Irene asusta a Jorge Fernández con su repentino cambio de opinión pero consigue ¡820 euros!

La concursante toma una decisión arriesgada de última hora que le lleva a conseguir un gran panel.

Médico agredida
Agresión a sanitarios

Habla hundida la doctora a la que un paciente fracturó la nariz tras agredirla en un centro de salud de Málaga: "Me están ayudando psicológicamente"

La médica fue presuntamente atacada por un paciente mientras pasaba consulta en el consultorio de Villanueva del Rosario. La facultativa sufrió una fractura del tabique nasal y varias lesiones faciales, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de Antequera.

Amenazas generales Guardia Civil

Polémicos audios que desvelan las amenazas del número dos del DAO al jefe de la Guardia Civil en Madrid: "Una vergüenza inadmisible, una barbaridad"

El truco de Joseba Arguiñano a Manel Fuentes para picar el ajo

El truco de Joseba Arguiñano a Manel Fuentes para picar el ajo: “Así ya tienes la mitad del trabajo hecho”

Judías verdes con solomillo marinado

¡Escándalo! Manel Fuentes cocina junto a Joseba Arguiñano: judías verdes con solomillo marinado

Publicidad