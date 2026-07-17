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Caso Leire

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, vuelve a la Audiencia Nacional en calidad de investigada por el caso Leire

Mercedes González ya acudió este jueves a la Audiencia Nacional, poco antes de las 13:00 horas conocía la decisión del juez de aplazar su declaración a hoy, después de que su número dos se extendiese más de dos horas.

Imagen de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a su llegada a la Audiencia Nacional

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, vuelve a la Audiencia Nacional en calidad de investigada por el caso Leire | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Mercedes González vuelve hoy a la Audiencia Nacional por el 'caso Leire'. La directora de la Guardia Civil estaba citada para este jueves, pero el juez decidió aplazar su interrogatorio después de que la comparecencia del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, se prolongase dos horas y media.

Tanto Mercedes González como Manuel Llamas han sido citados por Santiago Pedraz en calidad de investigados. Hoy también está citado en el Senado el DAO a petición del PP. Allí se le preguntará por la apertura de expedientes a los miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

Ante el juez, Manuel Llamas negó haber ejercido cualquier tipo de presión sobre mandos de la UCO para interferir en las investigaciones abiertas que rodean al PSOE o al Gobierno. Sobre la ya famosa orden que presuntamente habría dado para "ponerse de perfil" en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, el DAO asegura que no lo dijo.

A Mercedes González y a Manuel Llamas se les acusa de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Fiscalía apunta a tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por presuntas filtraciones y "en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares" por orden del DAO "o, en su caso, la directora general de la Guardia Civil".

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