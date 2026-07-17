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Mejores momentos | 17 de julio

Irene asusta a Jorge Fernández con su repentino cambio de opinión pero consigue ¡820 euros!

La concursante toma una decisión arriesgada de última hora que le lleva a conseguir un gran panel.

Irene asusta a Jorge Fernández con su repentino cambio de opinión pero consigue ¡820 euros!

Irene asusta a Jorge Fernández con su repentino cambio de opinión pero consigue ¡820 euros!

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Marta Jorge
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Tras coronarse en la primera prueba de velocidad, Irene ha llegado al nuevo panel dispuesta a exprimir al máximo su turno, ¡y vaya si lo ha hecho! No solo ha conseguido el gajo del ‘Me lo quedo’, sino que la suerte le sonrió al caer en el de ‘Vacaciones’, con el que ha sumado 600 euros. Aunque poco después el gajo de 'La mitad’ ha amenazado con frenar su racha, la concursante de La ruleta de la suerte se ha recuperado rápidamente gracias al premio: unas gafas unisex valoradas en 170 euros.

Con el premio en el bolsillo y 325 euros acumulados, todo apuntaba a que Irene iba a resolver para asegurar la jugada, pero un repentino cambio de opinión le ha llevado a tentar la suerte y tirar de nuevo. “¡Ay, ay, ay!”, ha exclamado Jorge Fernández temiéndose que la concursante pudiera perderlo todo en un segundo. Sin embargo, la audacia de Irene se ha visto recompensada: a pesar del riesgo, ha caído en el ‘X2’ y ha duplicado su marcador hasta los 650 euros.

Al final, arriesgarse ha sido la mejor decisión, ya que, sumando el valor del premio, Irene ha cerrado este fantástico panel con 820 euros y una merecidísima ovación de todo el público. Con este gran movimiento y los 100 euros del panel anterior, la concursante se ha situado con un total de 920 euros, ¡una gran forma de comenzar el programa! ¡No te pierdas el momento completo en el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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