Polémica respuesta de Mario Vaquerizo por su camiseta de la Legión: "Seguiré haciendo lo que me salga del coño"

La tensión política que estamos viviendo se está contagiando y llegando incluso al mundo del espectáculo. Ahora mismo a Mario Vaquerizo le están lloviendo las críticas por subir una polémica fotografía a su perfil de Instagram luciendo una camiseta de la Legión Española.

La publicación de la imagen se produjo el pasado 25 de junio y ese mismo día comenzaron las críticas. El 13 de julio Vaquerizo respondió a esas críticas durante una entrevista con Ricardo Moya en el podcast 'El sentido de la birra'. Pero ha sido esta semana, casi un mes después, cuando algunos de los fragmentos de ese programa se han viralizado y han provocando un sonado debate en las redes sociales entre los que dan la razón al artista y los que no paran de criticarle.

Estos últimos lo tachan en las redes sociales de ridículo: "Supongo que necesitas hacer el ridículo para comer". E incluso lo llegan a acusar de apoyar a la extrema derecha: "Cómo os habéis vendido a la ultraderecha viniendo de la Movida Madrileña...qué repelús".

La polémica respuesta

En el podcast, el artista se mostró sorprendido de que la gente cuestionara su ropa y dejó muy claro que no se arrepiente de su elección de vestuario: "Me pongo la camiseta del Cristo de la Muerte de la Legión porque me encanta". E insiste en que no piensa "claudicar ante eso".

El madrileño consideró que el problema no está ni en él ni en la Legión, sino "en la gente que quiere enmierdar y enmierda mucho". Y cree que debe contestar a las acusaciones que le están haciendo, puesto que opina que si callara estaría "dando la razón a la Inquisición".

"Yo voy a seguir haciendo lo que me salga del mismísimo coño porque no hago nada para provocar y la polémica no está en que yo me la ponga, está en quien lo convierte en polémica", aseguró y pidió que la gente deje de meterse en asuntos que no les implican: "En mi casa y en mi vida mando yo. ¿Quién eres tú para decir la camiseta se puede poner una persona o no?".

Para rematar su dialéctica empleó un amable: "Me cago en tu puta madre", refiriéndose a todo el que cuestionara la elecciones de los demás.

Vaquerizo está acostumbrado a las críticas

El cantante de las 'Nancys Rubias' ya tuvo que soportar una lluvia de críticas este año cuando participó en una campaña de Turismo de la Comunidad de Madrid. El pasado mes de enero, el Gobierno de Ayuso decidió promocionar la ciudad de Madrid en la Feria Internacional de Turismo con un anuncio que no dejó indiferente a nadie. Mario Vaquerizo participó en él.

Campos de golf, tiendas de lujo y muchos bares fueron los protagonistas del vídeo promocional. El problema fue que no todo el mundo estuvo de acuerdo con el ideal de vida que promovía la publicidad, por eso se convirtió en objeto de debate en las redes sociales, al igual que el cantante.

En este caso, Vaquerizo contestó lo siguiente: "La polémica se busca donde no la hay. Yo soy madrileño, y me siento orgulloso de que la Comunidad me haya elegido como embajador de mi ciudad favorita. Nací en Madrid y quiero morir en Madrid. Es de bien nacido ser agradecido, y seguiré agradeciéndolo".

Las exigencias de las Nancys Rubias

La polémica persigue a Mario Vaquerizo porque ahora se ha filtrado un documento con las, presuntas, exigencias que su grupo de música 'Nancys Rubias' hacen cuando dan sus conciertos y han dado mucho que hablar. El grupo está formado por cinco integrantes y entre sus peticiones se encuentran 20 botellas de agua 'Solán de Cabras', 30 refrescos, 80 cervezas, un tequila reposado, 1kg de fruta variada y preparada, una tortilla de patata casera, 20 sándwiches tipo 'Rodilla', 2 tablas de embutidos ibéricos y quesos, chocolatinas y frutos secos.

Además, treinta minutos antes de finalizar la actuación demandan hamburguesas, pizzas o bocadillos calientes suficientes para siete personas, una de ellas vegana. Todas estas peticiones han hecho que miles de personas comentaran en las redes sociales lo curioso de las exigencias del grupo.

Este miércoles en el programa de Espejo Público, Mario Vaquerizo ha desmentido esta información. Ha afirmado en tono de broma que se trata de un bulo y que esas peticiones son falsas. Reconoce que en alguna ocasión han pedido algún refresco o alguna cerveza, pero nunca en esas cantidades.