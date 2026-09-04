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La reivindicación de Sonsoles Ónega sobre el bótox y las mujeres: "Esa es la mirada que hay que cambiar en este país"

La presentadora ha querido reivindicar a las mujeres que se ponen bótox, pero, sobre todo, a las que no. Sonsoles Ónega tiene claro que los cánones estéticos y la presión por mantenerse jóvenes es algo que afecta especialmente a las mujeres y que es parte de un sistema que las perjudica.

Sonsoles Ónega

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Sara Sanz Navarro
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Sonsoles Ónega ha puesto sobre la mesa un debate que para ella es "uno de los que más preocupa a las mujeres". Todo ha surgido a raíz de un comentario de José Manuel Parada sobre Inma del Moral que ha hecho saltar a las colaboradoras y la presentadora del programa.

"Eso que ha dicho Parada es terrorífico", afirma Sonsoles Ónega, "esa es la mirada que hay que cambiar en este país". La presentadora ha estallado al pensar que los comentarios de ese estilo no se hacen sobre los hombres.

Cuando Sonsoles Ónega ve a Inma del Moral, asegura que ve "sabiduría, experiencia y conocimiento". Sin embargo, hay quien se fija más en las arrugas de las mujeres que en su historia y su valor más allá del físico.

Sonsoles Ónega ha hecho una reivindicación con la que se ha llevado el aplauso del público. ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!

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