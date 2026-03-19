Pilar Vidal, incómoda con las transparencias de otras mujeres: "Es que a mí nadie me va a mirar"

La alfombra roja de la última gala de los Oscar deja una imagen alarmante: la vuelta de la delgadez extrema. Solo una mujer, la cineasta Chloe Wallace, se ha mostrado en contra de esa imagen.

La directora de 'Mala influencia' publicaba en sus redes sociales su indignación, su preocupación y su rabia por ver a las actrices cada vez más delgadas.

En su perfil de Instagram decía tener "rabia" y aseguraba estar "cansada de tenerla". Detallaba que "cada alfombra, cada evento y cada vez que abría Instagram", las actrices estaban "más delgadas que la semana pasada" y confirmaba que su "TCA, que creía dormido, se despierta" y la pregunta: "¿Ves lo que deberías ser?". Por último, preguntaba a sus seguidores si lo estaban viendo y si no veían que algo estaba muy mal.

Además, Wallace incidía en que "antes era no comer, contar y restringir" y ahora es "una inyección semanal que suprime el hambre".

Desde Espejo Público hemos tratado el peligro que supone la delgadez extrema y la tendencia que va en aumento: cuanto más mayores, más predomina la delgadez.

"Alguien que va enseñando todo, me hunde"

Unido con el tema de la delgadez y la forma de vestir, Tamara Falcó ha declarado que no le gusta que "falte la ropa". Muy de acuerdo con esas declaraciones de Falcó está la colaboradora de Más Espejo, Pilar Vidal.

Vidal ha detallado que "cuando se encuentra a alguien que va enseñando todo", aunque sea "libre", la "hunde". En concreto, ha asegurado que le "hunde" porque ya "nadie" le "va a mirar". Además, Pilar ha detallado que "nadie le va a mirar" teniendo al lado "chicas espectaculares".

Finalmente, Pilar ha asegurado que ella es de "las de sugerir", pero "no de las de enseñarlo todo".

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