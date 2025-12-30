Pilar Vidal sorprende con un vestido rojo modificado por “cirugía textil” para las precampanadas de Neox

Pilar Vidal ha elegido un vestido rojo intenso para su aparición en las preúvas de Feliz Año Neox, un modelo que combina un escote bardot de triple volante plisado con un corset diseñado para realzar su figura. El equipo creativo describe el proyecto como uno de los más ambiciosos del año por su elaboración y acabado.

El origen de la prenda, según adelanta Vanitatis, ha incluido un proceso al que la propia colaboradora se refirió como “cirugía textil”, subrayando la atención al detalle en los ajustes finales. Esta elección de estilo marca la antesala a una de las noches más esperadas de la temporada