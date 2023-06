Pilar, víctima de negligencia médica, tras someterse a una nueva operación: "Me ha cambiado la vida un 100%"

"La cirugía me ha cambiado un 100%. Ha sido un proceso duro tanto físico como psicológico". Son las primeras palabras de Pilar tras ser operada de nuevo en España tras sufrir una negligencia médica en Colombia. Hasta este país viajó hace algo más de seis años, con el objetivo de someterse a una operación de glúteos. Lo que en un principio era un viaje lleno de ilusión se convirtió poco a poco en una auténtica pesadilla.

En Colombia, los médicos inyectaron a Pilar metacrilato a pesar de que le dijeron que le habían puesto en los glúteos vitamina. A partir de ahí, empezó para ella un proceso muy duro con fuertes molestias en la columna. El dolor era tal, según contó Pilar en Espejo Público, que tuvo que acudir a urgencias de nuevo y allí fue donde, después de hacerse una resonancia, le detectaron que tenía biopolímeros.

Además de las molestias en la columna, empezó con fuertes dolores de cabeza y ya no podía prácticamente moverse. "Tus hijos te ven cada día, te vas apagando porque no tienes la misma agilidad. Con nada que hago me veo como que tengo 80 años", aseguró la propia Pilar en declaraciones al programa.

En ese momento estaba completamente rota y pidió ayuda porque necesitaba un cirujano que quisiera operarle de nuevo y quitarle los biopolímeros. Era una intervención dura y costosa para Pilar pero finalmente, gracias a la ayuda de Espejo Público, encontró a un doctor que quiso formar parte de la intervención.

"Hoy doy gracias a Dios y a Norman"

Norman Blanco es el doctor que ha operado a Pilar y que le ha cambiado, afirma ella, la vida por completo. "Contactó con mi secretaria porque soy especialista en biopolímeros. Era un veneno el cual te inyectan en muchos sectores del cuerpo y conseguimos extraer el 90%. Los síntomas desaparecieron de ella", cuenta el doctor tras la nueva operación.