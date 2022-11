La pesadilla de Pilar tras operarse de los glúteos: "Te vas apagando poco a poco"

Pilar fue operada en Colombia con una técnica desconocida en España que le ocasionó que los implantes se le salieran. Esto le ha afectado a la columna y le ha provocado serios problemas de salud.

Cuenta que en la clínica le dijeron que le pondrían vitaminas pero en realidad le infiltraron metacrilato. A los dos años empezó a tener una molestia en la parte de arriba de la columna. Un día se fue a Urgencias al no poder soportar el dolor y allí le hicieron una resonancia. Se dieron cuenta de que tenía líquido en la columna. Detectaron que tenía biopolímeros.

Su día a día es un sinvivir. Tiene una patología de por vida porque aunque se haga una cirugía el producto se adhiere al músculo y no se va a eliminar al cien por cien. Le van a intentar quitar un 80% de lo que tiene regado en el glúteo pero hay partes que no se van a poder tocar.

"Te vas como apagando porque ya no tienes la misma agilidad. Me veo como que tengo 80 años"

Se siente cansada y padece alteraciones del sueño y del humor acompañadas de dolores de cabeza frecuentes. Estos problemas le han afectado mucho familiarmente. "Tu familia te ve día a día y tus hijos. Yo intento no mostrarles el sufrimiento que yo llevo pero ellos lo notan. Te vas como apagando porque no tienes la misma agilidad. Con nada que hago me veo como que tengo 80 años".

No ha denunciado al cirujano plástico que la operó ya que reside en Colombia y no quería trasladarse allí para tomar alguna medida legal. "Yo ya no quiero volver a Colombia. Allí me operan, me pueden dar una solución pero yo allí no tengo familia. Mi familia próxima la tengo aquí y no quiero volver a pasar por lo mismo".

En España está prohibida la silicona que le pusieron a Pilar. No encuentra muchos cirujanos que se presten a operarla ya que se trata de una intervención muy compleja y además cara que no cubre la seguridad social. La operación la dejaría postrada durante un mes. Lo que más lamenta es que los médicos que la operaron aún siguen infiltrando lo que le pusieron a ella.

A Nadia las prótesis mamarias que le implantaron le han provocado un cáncer de mama

A Nadia le colocaron unas prótesis mamarias y meses después le encontraron un bulto. Se trataba de unas prótesis avaladas por un laboratorio reconocido. Hace meses comenzó a notar unos dolores muy fuertes en el pecho izquierdo. Se le terminó formando un bultito. Al principio no le daban mucha importancia pero ese bulto siguió creciendo y terminó atravesando la piel, incluso supuraba silicona.

Cuando se operó desconocía que esas prótesis podía provocar un cáncer. En España hay 60 casos detectados que han causado la muerte a 9 mujeres. Estas prótesis se han retirado del mercado. El riesgo es que se sigan implantando aún estando prohibidas.