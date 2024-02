Ábalos dimite como presidente de la Comisión de Interior, pero mantiene el pulso con el PSOE y se aferra a su escaño

Un total de 24 horas. Este es el tiempo que el PSOE ha dado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para dar un paso al lado y que entregue su acta como diputado. El caso Koldo ha salpicado a los socialistas por los vínculos de Koldo García con el exministro. Ábalos mantiene el pulso con el partido. Dimite como presidente de la Comisión de Interior pero mantiene su acta como diputado en el Congreso.

Este lunes se ha reunido la comisión ejecutiva federal del PSOE, aunque no ha asistido Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha esperado a que Ábalos tomara la iniciativa personal de dejar su escaño después de verse políticamente implicado en el caso Koldo. Pero han pasado cinco días desde que estalló el escándalo y Ábalos sigue siendo diputado del grupo parlamentario socialista.

La portavoz de la ejecutiva socialista, Esther Peña, se ha mostrado inequívoca con el exministro. El PSOE no le puede quitar el escaño, porque el escaño pertenece al diputado, no a su partido. Cada hora que pasa sin que Ábalos dimita, el nerviosismo es mayor en Moncloa.

"Este es un partido con casi 150 años de historia. Aquí no caben los corruptos, porque un corrupto defrauda la confianza de los millones de votantes que han confiado en el PSOE, ensucia el legado de los cientos de miles de militantes socialistas que a lo largo de nuestra historia han hecho de España un país más grande. Por eso las personas que han sido señaladas por el juez y la Fiscalía ya no son militantes de este partido, no lo eran a las pocas horas", ha remarcado Esther Peña.

Una comisión de investigación en el Congreso

Asimismo, el PSOE ha anunciado que va a registrar en el Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación para analizar la compra de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la pandemia.

El antiguo asesor de Ábalos, Koldo García, fue detenido bajo el marco de una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia de mascarillas. El todavía diputado socialista no es el único que está en el punto de mira. El caso Koldo afecta a un buen número de instituciones y a destacados socialistas. Esta presunta trama medió con diferentes administraciones públicas para esa compra de mascarillas. Lograron cerrar contratos con Adif y Puertos del Estado, que dependen del Ministerio de Transportes que entonces dirigía Ábalos.

