BRONCA POR CEUTA
Tensa bronca entre una vecina ceutí y un creador de contenido marroquí: "¿No tengo derecho a ser madre y llegar a casa sola y borracha?"
El creador de contenido marroquí, le ha achacado a Marina, vecina de Ceuta, que "menudo" ejemplo le daría a sus hijos si va diciendo esa frase, "¿qué ejemplo doy como padre?" Los tertulianos en el plató no daban crédito a las palabras de Abdellatif.
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Un tenso debate sobre la seguridad en Ceuta y la inmigración irregular derivó en un enfrentamiento entre Marina, una vecina de la ciudad autónoma, y un creador de contenido marroquí, Abdellatif Bennis, a raíz de la libertad de las mujeres para pasear de noche sin sufrir acoso.
Marina, enmarcó la situación en la presión migratoria que atraviesa la ciudad: "Algunos se quedan porque si van a Marruecos se van presos". Soy la primera que doy de comer si hay alguno necesitado, pero los que "increpan y violan, que son bastantes, no". "La gran mayoría ha venido a hacer estragos", explicaba la vecina ceutí indignada.
Por su parte, el creador de contenido apuntó a la gestión política: "España lo que ha hecho ha sido regularizar personas, estáis haciendo efecto llamada; hay que echar la culpa a los que aprueban las leyes".
"Tengo derecho a volver sola a casa"
La disputa estalló cuando el creador de contenido reprochó las declaraciones de la vecina sobre la noche ceutí: "Qué ejemplo le das a tu hijos si vas diciendo esa frase, ¿Qué ejemplo doy como padre?".
Marina, cabreada y y repitiendo en directo la frase de "acabo de alucinar", también generó malestar entre los tertulianos de Espejo Público. "¿Por ser madre no tengo derecho? Mis hijos también tienen un padre y quiero demostrarle a mis hijas que también pueden salir", repitió la vecina ceutí.
En la mesa, la colaboradora Pilar Losantos y presidenta de 'Ok Diario' intervino para defenderla: "Esto es una expresión de Irene Montero, esto es España y somos libres, y es una expresión de la ministra de Igualdad". "Será usted machista".
"Me han colgado en una página marroquí"
Marina relató episodios recientes de inseguridad que, según denunció, limitan su vida diaria: "Salí el sábado pasado con mis dos primas, íbamos a celebrar un cumpleaños, y tuve que hacer uso del spray porque en un minuto teníamos a siete diciéndonos guarradas. Tuve que sacar el spray y salieron corriendo".
La vecina alertó además de que han colgado su foto en varias webs marroquíes en la que celebran las palabras de Marina: "Me asusta, me han colgado en una página marroquí diciendo que una mujer española exige su derecho de volver sola y borracha a casa, y los marroquíes se alegran de que vuelva sola y borracha".
En el plató se remarcó la gravedad del hostigamiento digital: "El problema es que esa mujer hace ese comentario y la ponen en redes en Marruecos como si fuera una diana", apostilló uno de los tertulianos.
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