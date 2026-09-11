A partir de las 17:00
Esta tarde, los Gemeliers llenan de música el plató de Y ahora Sonsoles
A sus 27 años, Jesús y Daniel Oviedo suman un nuevo éxito a su carrera musical. Hoy, repasamos su trayectoria y su vida como niños prodigio en el mundo de la música.
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Jesús y Daniel Oviedo son más conocidos como los Gemeliers. Les conocimos con cuatro años en Menuda Noche, cuando le mostraron su pasión por la música a Juan y Medio.
Con los años, se convirtieron en todo un fenómeno de masas y con tan solo 9 años sacaron su primer disco. Desde entonces, no han dejado de triunfar.
Hoy, Jesús y Daniel Oviedo nos presentan su último éxito y nos presentan cómo son los Gemeliers más allá de lo que todos conocemos. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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