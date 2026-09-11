Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde, los Gemeliers llenan de música el plató de Y ahora Sonsoles

A sus 27 años, Jesús y Daniel Oviedo suman un nuevo éxito a su carrera musical. Hoy, repasamos su trayectoria y su vida como niños prodigio en el mundo de la música.

Gemeliers

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Jesús y Daniel Oviedo son más conocidos como los Gemeliers. Les conocimos con cuatro años en Menuda Noche, cuando le mostraron su pasión por la música a Juan y Medio.

Con los años, se convirtieron en todo un fenómeno de masas y con tan solo 9 años sacaron su primer disco. Desde entonces, no han dejado de triunfar.

Hoy, Jesús y Daniel Oviedo nos presentan su último éxito y nos presentan cómo son los Gemeliers más allá de lo que todos conocemos. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

De la inseguridad subjetiva a la ruina objetiva.

"Esto es libanizar, están haciendo la ciudad invivible", los comerciantes de Ceuta están al límite

La ruleta de la suerte

¡Pillado por el RuleVar!: Joaquín falla y María Luisa aprovecha la oportunidad

Jaime en La ruleta de la suerte

Jaime demuestra que domina la estrategia en La ruleta de la suerte y se lleva otros 750 euros

Gemeliers
A partir de las 17:00

Esta tarde, los Gemeliers llenan de música el plató de Y ahora Sonsoles

La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 11 de septiembre

¿Cuándo es buena idea renunciar a la Letra Oculta? Jaime lo tiene claro y se gana la ola del público

Víctor Gutiérrez y Pilar Rodríguez Losantos
LEY DE NIETOS

Pilar Losantos y Víctor Gutiérrez chocan por la suspensión de la Ley de Nietos del TS: "¡Hay que leer antes de venir!"

La periodista y el diputado del PSOE discrepaban respecto a la decisión del Supremo de paralizar la tramitación de la norma por considerar que representa un "peligro real y serio" para la transparencia electoral. Ambos protagonizaban un momento de alta tensión.

Los controles en los aeropuertos tras el 11S.
11-S

25 años del 11S: ¿Cómo ha cambiado la seguridad en los aeropuertos? Los escoltas que viajan infiltrados en los "vuelos calientes"

Controles de equipaje más estrictos, restricciones para llevar líquidos y nuevos protocolos de seguridad. Son algunas de las medidas que los pasajeros conocen y ven cada vez que viajan en avión. Pero hay un gran dispositivo de seguridad que pasa desapercibido para la mayoría de los viajeros.

Crepes de espinacas y pollo César, por Joseba Arguiñano

Crepes de espinacas con pollo César: La deliciosa receta de Joseba Arguiñano con Dafne Fernández

España se baja del tren.

"Siempre acabas llegando tarde": Treinta millones de viajes ya no se hacen en tren

Henri Parot

Indignación tras la concesión del tercer grado al etarra Henri Parot: "No demandamos venganza, demandamos justicia"

Publicidad