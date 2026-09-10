En El Hormiguero
Las cualidades que Ester Expósito busca en un hombre: "Hay cosas que para mí son inamovibles"
La actriz, que ha charlado con Pablo Motos sobre su nueva película, también ha revelado cómo sería su pareja ideal.
Publicidad
Ester Expósito ha regresado a El Hormiguero en plena racha de promociones por su nueva película titulada Enfrentados: Marfil. Así se lo ha contado a Pablo Motos durante una entrevista que ha derivado en una curiosa confesión sobre las cualidades que busca en un hombre.
La actriz ha tocado este tema tras haber hablado de cómo ha ido cambiando su carácter tanto al discutir como al enfadarse. Entonces, el presentador le ha preguntado qué cualidad le parece más sexy pero que no tenga nada que ver con el físico. Su primera respuesta ha sido rotunda: "El humor".
Después, ha añadido "la inteligencia" y "que tenga valores, que esté comprometido con causas sociales, con el mundo". En este sentido, Trancas y Barrancas le han preguntado cómo llevaría que esa pareja opinara diferente a ella. "Hay cosas que para mí son inamovibles", ha respondido.
Publicidad