Crepes de espinacas con pollo César: La deliciosa receta de Joseba Arguiñano con Dafne Fernández

Los crepes se caracterizan por su versatilidad, pudiendo conquistar tanto a los amantes del salado como a los aficionados al dulce. Esta vez, Joseba Arguiñano ha abogado por satisfacer a los primeros y lo ha hecho con una acompañante de lujo: la actriz Dafne Fernández. ¿Quieres aprender a prepararlos de esta forma tan exquisita? ¡Toma nota!

Ingredientes (2 p)

Para la masa

100 g de harina de avena

150 ml de bebida de avena

2 huevos

50 g de espinacas

20 ml de aceite de girasol

una pizca de sal

Para la salsa César

1 huevo

1 yema de huevo

1 diente de ajo

1 cucharada de vinagre de Jerez

250 ml de aceite de oliva

5 gotas de salsa inglesa

3 gotas de salsa picante

80 ml de nata liquida

8 anchoas en salazón

120 g de queso parmesano rallado

Para el pollo

1/2 pechuga de pollo

50 g de pan del día anterior

80 g de rúcula

aceite de oliva virgen extra

2 ramas de tomillo

sal

Elaboración

Para la masa, pon en el vaso de la batidora las espinacas, los huevos, la bebida de avena, la harina, el aceite de girasol y una pizca de sal. Tritura y deja que repose durante 15 minutos.

Mientras la masa reposa, prepara la salsa César. Para ello, haz primero una mahonesa. Pon en el vaso de la batidora el huevo y la yema. Pela un diente de ajo y agrégalo. Añade el vinagre, la salsa picante, la salsa inglesa y el aceite de oliva. Tritura sin mover el brazo hasta que emulsione y después con suaves movimientos de arriba abajo hasta conseguir una salsa homogénea. Pasa todo a un bol. Pica finamente 6 anchoas y añádelas (reserva 2 para el emplatado). Agrega el queso parmesano y, por último, aligera la salsa con la nata líquida.

Para los picatostes, corta el pan en daditos y tuéstalos en una sartén sin aceite durante 8-10 minutos, hasta que queden crujientes.

Para preparar el pollo, corta la pechuga en tiras, sazona y condiméntalas con unas hojas de tomillo. Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce el pollo y saltéalo durante 4-5 minutos.

Para hacer las crepes, vierte un cucharón de masa en una sartén y extiéndela moviendo la sartén de manera que cubra toda la superficie. Cuando le salgan burbujitas y esté suelta, dale la vuelta y deja que se haga por el otro lado. Retira la crepe a un plato y repite la operación hasta terminar con toda la masa.

Rellena las crepes (2 por ración) con una cucharada de salsa César y pon encima el pollo y los picatostes. Dóblalas.

Para emplatar, haz una cama de rúcula en cada plato y coloca encima las crepes. Decora con un botón de salsa, una anchoa, un picatoste y un trozo de pollo.

Consejo

La masa de las crepes tiene que quedar como una crema. Si te queda algo líquida, añade un poco más de harina.

Consejo

Si tienes una buena sartén antiadherente, puedes hacer las crepes sin añadir grasa. Si lo prefieres, pon un poco de aceite o de mantequilla.

Juego

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