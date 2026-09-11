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Mejores momentos | Capítulo 2

Renata, emocionada al reencontrarse con su hija 17 años después: ¡los Valdés Lazariego han vuelto a Galicia!

Las dos familias se reencuentran 17 años después y las reacciones de las madres y las hijas son muy distintas entre sí.

Renata, emocionada al reencontrarse con su hija 17 años después: ¡los Valdés Lazariego han vuelto a Galicia!

Renata, emocionada al reencontrarse con su hija 17 años después: ¡los Valdés Lazariego han vuelto a Galicia!

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Patri Bea
Patri Bea
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Los problemas de Gustavo en Cuba y la muerte de Isabela han precipitado la vuelta de los Valdés Lazariego a Galicia. Inés llevaba tiempo queriendo regresar a Punta do Bico y lo ha hecho de la mano de sus hijos y de Limita. Por ahora, Gustavo seguirá en Cuba.

Cuando Renata los ha visto entrar en los jardines del pazo, su cara ha cambiado por completo. 17 años después, volvía a ver a esa niña que parió ella sola un día y que ahora se había convertido en una señorita de clase alta: Catalina.

“Esta señorita debe de ser Clara”, se ha dirigido doña Inés con una sonrisa a la que cree que es la hija de Renata. Jaime también ha mirado a la joven con buena cara, al contrario que Catalina, quién ha dejado notar desde el primer momento que no se siente a gusto con su vuelta a Galicia.

Doña Inés por fin respira paz al sentirse otra vez en casa, sin imaginarse todos los problemas con los que tendrá que lidiar en ese lugar. ¿Cómo actuará ahora Renata? ¿Se atreverá a contar la verdad sobre Clara y Catalina?

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