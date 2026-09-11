¿Cuándo es buena idea renunciar a la Letra Oculta? Jaime lo tiene claro y se gana la ola del público

El Supercomodín es, sin duda, el mejor gajo que un concursante puede tener en su mesa. Sin embargo, para obtenerlo, primero hay que acertar en el Panel de la Letra Oculta, buscando la consonante misteriosa hasta desvelarla. Algo que puede ocurrir en cualquier momento: ¡nunca se sabe cuál es!

Jaime, que todavía estaba dando sus primeros pasos en el programa, se ha topado de frente con un dilema. Insistir hasta encontrar la letra en cuestión o desistir y asegurar el dinero acumulado en el marcador. Una decisión difícil de tomar, pero que no le quedaba más remedio que enfrentar.

Finalmente, el concursante se ha sentido amparado por el propio presentador que, sabiendo que tenía 750€ en su poder, le ha aplaudido el hecho de abogar por la prudencia. ¡El ‘Supercomodín’ ya tiene precio!

Puedes ver este momento dando play al vídeo de arriba.

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