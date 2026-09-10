David pone el ritmo ganador en AlaZ: el jazz se convierte en la pesadilla final de Moisés

Los concursantes siempre tienen que estar muy afinados en AlaZ porque quien falla con una nota puede pagarlo muy caro. Lo ha comprobado Moisés, que en tres duelos en esta nueva etapa en Pasapalabra ya sabe lo que es empatar, ganar y, en esta ocasión, perder. De esta manera, David se ha reencontrado con el triunfo, el primero ante el riojano.

De hecho, el barcelonés ha sido quien ha liderado la prueba, a pesar de haber llegado con algunos segundos menos y de jugar de la Z a la A. Ha terminado la primera ronda con 21 aciertos y dando sensación de estar seguro y cómodo. Sin embargo, el nivel está muy parejo y el empate ha sido inevitable.

Ha llegado entonces el golpe de autoridad de David: dos aciertos para llegar a 23 y quedarse a sólo dos del bote de 1.012.000 euros. Se ha plantado y Moisés se ha visto ante la presión de la remontada. Pasaba por una primera respuesta relacionada con el jazz, pero no ha dado con la nota acertada y tendrá que reencontrarse con la Silla Azul. ¡Disfruta en el vídeo de este espectacular AlaZ!

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