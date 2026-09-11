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Joseba Arguiñano y Dafne Fernández comparten los mejores trucos para que no se corte la mayonesa

Dafne Fernández ha preparado una exquisita salsa César; pero, antes de eso, ha querido compartir sus trucos para que no se le corte la mayonesa previa. Joseba Arguiñano no se ha quedado atrás y ha dado algunos apuntes extra.

Joseba Arguiñano y Dafne Fernández

Joseba Arguiñano y Dafne Fernández comparten los mejores trucos para que no se corte la mayonesa

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Borja Tamayo
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Hacer una mayonesa puede ser o muy fácil o un auténtico quebradero de cabeza. Porque, por mucho que se midan al detalle los ingredientes necesarios para la salsa, el riesgo de que se corte siempre está presente. A no ser, claro está, que se utilicen alguno de los trucos compartidos por Dafne Fernández y Joseba Arguiñano.

La actriz ha sacado a la luz el simple consejo que le dio su abuela años atrás. Y es que para que la mayonesa salga perfecta, es tan fácil como colocar un trapo debajo del recipiente. De este modo, al utilizar la batidora, el envase se quedará fijo y no vibrará.

Por su parte, el cocinero ha explicado por qué se corta la mayonesa: “Hay agua, que lleva el huevo, y grasa. Cada molécula de agua coge tres de grasa, por eso hay que ir suave para que esas moléculas se vayan cogiendo poco a poco”. ¿Quieres ver sus consejos al completo? ¡Dale play al vídeo de arriba!

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