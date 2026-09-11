Indignación tras la concesión del tercer grado al etarra Henri Parot: "No demandamos venganza, demandamos justicia"

La decisión del Gobierno Vasco de conceder el tercer grado penitenciario al histórico dirigente de ETA, Henri Parot, ha desatado una ola de rechazo entre los colectivos de víctimas. El debate ha hecho eco en la representante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz superviviente del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, y el colaborador Ángel Antonio Herrera han analizado con dureza la medida y el recorrido penitenciario del recluso.

Lucía Ruiz calificó la flexibilización de la condena como un agravio insostenible para las familias de los asesinados: "Por supuesto, es indignante para las víctimas del terrorismo, es una humillación continua que un asesino con 39 crímenes a sus espaldas salga de la cárcel 36 años después sin haber cumplido íntegra la condena y sin cumplir ni un año por cada uno de los asesinados".

Ruiz recordó: "Yo vivía en la casa cuartel de Zaragoza y vivíamos allí cuando ocurrió el atentado".

"Es una humillación constante"

Asimismo, denunció el impacto psicológico que conllevan estas medidas penitenciarias: "Es una humillación tras otra, no os imagináis lo que es llamar a una víctima e informar de que el asesino de su familiar ha salido de la cárcel y ver cómo se les homenajea como héroes", es indignante y "nos vamos a posicionar radicalmente enfrente. No demandamos venganza, demandamos justicia", explicaba Lucía Ruiz.

"Las víctimas del terrorismo llevamos años denunciando que ETA no los quería cerca, los quería libres".

Lucía respondía a los tertulianos de Espejo Público dándoles la razón: "Tenéis razón, desde que se transfirieron las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, quedan 32 presos en régimen ordinario". Es la hoja de ruta que comenzó con Zapatero y que ha continuado Sánchez y Marlaska con los votos manchados de "sangre" de Bildu, apostilla Lucía.

La doctrina Parot

El tertuliano Ángel Antonio Herrera, escritor y periodista, intervino para contextualizar el peso penal y la trayectoria judicial del condenado: "El historial sangriento es único, es insuperable, pero él recurrió cuando estaba en la cárcel".

Al hacerlo así, naturalmente se bajaba la condena y "él pretendía que fuera sobre la condena final". Perdió y por eso siguió en la cárcel, a eso se le llama la doctrina Parot. Y ahora mismo, "pues no está en vigor".

Preguntada por Ángel Antonio Herrera acerca de qué medidas deberían adoptarse: "¿Qué es lo que crees que debería ocurrir con Parot que no está ocurriendo?", Ruiz anunció acciones inmediatas y criticó las fórmulas de arrepentimiento empleadas por los internos.

"Nosotros vamos a instar a la Audiencia Nacional a que recurra este nuevo tercer grado". Pedimos colaboración, la única forma es que ellos colaboren, hay más de 300 casos sin resolver, finalizaba Ruíz.

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