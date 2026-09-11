25 años del 11S: ¿Cómo ha cambiado la seguridad en los aeropuertos? Los escoltas que viajan infiltrados en los "vuelos calientes"

El 11-S marcó un antes y un después en la seguridad aeroportuaria en todo el mundo. Desde entonces, los controles se han reforzado y se han creado nuevos sistemas para detectar una amenaza antes incluso de que llegue al avión. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hemos acompañado a la Guardia Civil para conocer tres de esas capas de seguridad que permanecen ocultas para los pasajeros. La primera capa de seguridad está en tierra y puede estar justo al lado de cualquier viajero.

Entre las colas de facturación y las zonas de la terminal hay agentes de la Guardia Civil que trabajan de paisano. Su misión es detectar posibles comportamientos sospechosos o anómalos. Son los equipos ÍCARO, especializados en el análisis de la conducta. ¿Qué buscan? No solo una actitud nerviosa. Observan cómo se mueve una persona, la rapidez con la que camina, sus gestos o si su comportamiento encaja con la situación. “Detectamos posibles comportamientos sospechosos o anómalos”, explican los agentes. Cuando identifican una conducta que les llama la atención, pueden realizar una entrevista y analizar las respuestas para determinar si existe algún indicio de amenaza. El objetivo es adelantarse al peligro: detectar una posible amenaza antes de que pueda llegar al avión.

"Un dispositivo que parece inofensivo puede convetirse en un riesgo"

La seguridad no termina en la terminal. También se extiende al espacio aéreo que rodea al aeropuerto. El grupo PEGASO de la Guardia Civil trabaja en la detección de aeronaves no tripuladas y vigila una de las amenazas que más ha crecido en los últimos años: los drones. Un dispositivo que puede parecer inofensivo puede convertirse en un riesgo si se utiliza con fines delictivos o terroristas. El uso de drones como arma en conflictos como la guerra de Ucrania ha demostrado, además, el potencial que pueden llegar a tener estos dispositivos. Los agentes cuentan con sistemas específicos para detectar posibles drones sospechosos y, si fuera necesario, neutralizarlos. Durante nuestra visita a Barajas nos muestran uno de estos equipos portátiles, capaz de interferir en las señales de frecuencia del dron. Es una nueva amenaza para la seguridad aeroportuaria y obliga a mantener una vigilancia constante también sobre lo que ocurre en el aire.

Los agentes cuentan con sistemas para detectar drones sospechosos

La seguridad no termina en la terminal. También se extiende al espacio aéreo que rodea al aeropuerto. El grupo PEGASO de la Guardia Civil trabaja en la detección de aeronaves no tripuladas y vigila una de las amenazas que más ha crecido en los últimos años: los drones. Un dispositivo que puede parecer inofensivo puede convertirse en un riesgo si se utiliza con fines delictivos o terroristas. El uso de drones como arma en conflictos como la guerra de Ucrania ha demostrado, además, el potencial que pueden llegar a tener estos dispositivos. Los agentes cuentan con sistemas específicos para detectar posibles drones sospechosos y, si fuera necesario, neutralizarlos. Durante nuestra visita a Barajas nos muestran uno de estos equipos portátiles, capaz de interferir en las señales de frecuencia del dron. Es una nueva amenaza para la seguridad aeroportuaria y obliga a mantener una vigilancia constante también sobre lo que ocurre en el aire.

Agentes de incógnito en la terminal, vigilancia del espacio aéreo frente a posibles drones y escoltas preparados para actuar dentro de los aviones. Son tres dispositivos que forman parte de una seguridad que el pasajero no ve. El 11-S marcó un antes y un después en la seguridad aeroportuaria. Más de dos décadas después, aquella amenaza cambió para siempre la forma de proteger los aeropuertos y los vuelos. Hoy, la seguridad comienza mucho antes de llegar al avión y continúa incluso cuando el pasajero ya está a bordo.

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