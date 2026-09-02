MENORES CEUTA
Serafín Giraldo alerta de un presunto "violador en serie" en Ceuta: "Los menores habían recibido algún golpe de este individuo y no denunciaban"
El inspector jefe de la Policía Nacional aclara todas las dudas sobre el informe policial publicado por 'El Español' y revela algunos datos desconocidos sobre el menor que presuntamente habría violado a otros tres menores en un centro.
- Ángel, tras sufrir su familia una brutal agresión de radicales en Ceuta: "Me metí yo en medio y me empezaron a pegar puñetazos, me intentaron ahorcar"
- Laura García, portavoz de JUPOL, denuncia la realidad que viven las niñas en Ceuta: "Hay violadores y agresores sexuales por las calles"
- Puedes ver el vídeo completo en atresplayer
Publicidad
Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía Nacional, ha esclarecido todas las dudas sobre el informe que se publicó la tarde de este pasado martes que revelaría la implicación directa de Marruecos en el traspaso de la frontera en Ceuta. Giraldo desmiente las palabras del Ejecutivo, que alegaban en contra de cualquier informe que contara con estos datos. "La Policía tenemos la buena costumbre de registrar todos los informes de Inteligencia que se remiten a la dirección", ha asegurado.
"La propia Margarita dijo que Inteligencia también había remitido esos informes"
"La Policía remite a la dirección, por tanto al secretario de Estado y al ministro esos informes, por lo que la Policía ha hecho su trabajo", explica el inspector, haciendo alusión a las palabras de Fernando Grande-Marlaska. Además, asegura que el informe que ha salido a la luz es solo uno de los tantos que tiene la Policía con respecto a este tema. "Es el informe remitido a la jueza. Este lo único que dice es que se han remitido varios informes a la dirección", señala.
Por último, con respecto al informe, Giraldo asegura que "la propia Margarita dijo que Inteligencia también había remitido esos informes".
Un presunto agresor sexual en un centro de menores
El inspector también ha sido preguntado por la presunta violación de un menor de 17 años a otros tres en un centro. Giraldo revela que le consta que no ha sido a cuatro, sino a tres menores, y además, "todo indica a que tras una primera inspección visual, podría tener algún año más".
"Hay que saber si hay más víctimas porque podríamos estar ante un violador en serie que lleva desde que entró con más víctimas"
"En segundo lugar, hay que saber si hay más víctimas porque podríamos estar ante un violador en serie que lleva desde que entró con más víctimas. Son 4 las que a mí me comunican. Los menores habían recibido algún golpe de este individuo y no denunciaban. Una de ellas fue con penetración, fue muy grave y terminó denunciando una víctima".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Pedro J. Ramírez, director de 'El Español', mantiene que Sánchez tiene dos opciones: "Reconocer que tenía mala información o dimitir"
- "Creemos mucho más a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI que a Pedro Sánchez": Borja Sémper, contra el Gobierno por la crisis de Ceuta
- Elisa Beni, sobre las imágenes que implican a Marruecos en el asalto a Ceuta: "No se mueve una hoja sin que lo sepa el Rey"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.
Publicidad