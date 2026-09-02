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Serafín Giraldo alerta de un presunto "violador en serie" en Ceuta: "Los menores habían recibido algún golpe de este individuo y no denunciaban"

El inspector jefe de la Policía Nacional aclara todas las dudas sobre el informe policial publicado por 'El Español' y revela algunos datos desconocidos sobre el menor que presuntamente habría violado a otros tres menores en un centro.

Serafín Giraldo alerta de un presunto "violador en serie" en Ceuta

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Sofía Avendaño
Publicado:

Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía Nacional, ha esclarecido todas las dudas sobre el informe que se publicó la tarde de este pasado martes que revelaría la implicación directa de Marruecos en el traspaso de la frontera en Ceuta. Giraldo desmiente las palabras del Ejecutivo, que alegaban en contra de cualquier informe que contara con estos datos. "La Policía tenemos la buena costumbre de registrar todos los informes de Inteligencia que se remiten a la dirección", ha asegurado.

"La propia Margarita dijo que Inteligencia también había remitido esos informes"

"La Policía remite a la dirección, por tanto al secretario de Estado y al ministro esos informes, por lo que la Policía ha hecho su trabajo", explica el inspector, haciendo alusión a las palabras de Fernando Grande-Marlaska. Además, asegura que el informe que ha salido a la luz es solo uno de los tantos que tiene la Policía con respecto a este tema. "Es el informe remitido a la jueza. Este lo único que dice es que se han remitido varios informes a la dirección", señala.

Por último, con respecto al informe, Giraldo asegura que "la propia Margarita dijo que Inteligencia también había remitido esos informes".

Un presunto agresor sexual en un centro de menores

El inspector también ha sido preguntado por la presunta violación de un menor de 17 años a otros tres en un centro. Giraldo revela que le consta que no ha sido a cuatro, sino a tres menores, y además, "todo indica a que tras una primera inspección visual, podría tener algún año más".

"Hay que saber si hay más víctimas porque podríamos estar ante un violador en serie que lleva desde que entró con más víctimas"

"En segundo lugar, hay que saber si hay más víctimas porque podríamos estar ante un violador en serie que lleva desde que entró con más víctimas. Son 4 las que a mí me comunican. Los menores habían recibido algún golpe de este individuo y no denunciaban. Una de ellas fue con penetración, fue muy grave y terminó denunciando una víctima".

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