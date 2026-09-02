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Iván Redondo fulmina la gestión del Gobierno en Ceuta: "Nadie lo entiende"

El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez analiza en 'La Mesa' el informe de la Policía sobre la crisis migratoria y critica la falta de estrategia, de portavoz único y la desorganización en Moncloa.

Iván Redondo fulmina la gestión del Gobierno en Ceuta: "Nadie lo entiende"

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Alejandro Hergon
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La primera entrega de La Mesa ha arrancado con un debate político. Iván Redondo, consultor y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, se ha mostrado tajante en el plató junto a Cristina Pardo al valorar la gestión que el Ejecutivo está haciendo de la avalancha migratoria en Ceuta y los datos revelados por el informe policial.

"La clave era no descartar a Marruecos"

A la pregunta directa de Cristina Pardo sobre si la tesis del informe apunta a Marruecos, Redondo ha querido sintetizar el impacto del documento: "Yo no milito en el misterio, milito en la claridad. Si la tesis es que no puedo confirmar que es Marruecos, la clave desde el principio de la gestión de esta crisis era no descartarlo. Y lo que dice claramente el informe es que esa vía no se puede descartar. Ese es el gran titular".

Asimismo, el analista ha desmontado los argumentos iniciales que se lanzaron desde Moncloa: "El discurso de que eran mafias cae con el informe. Tampoco se habla de Rusia e Israel, como también nos dijo el Gobierno".

Redondo ha detallado cómo el informe estructura la avalancha en tres fases ("antes, durante y después") y en dos asaltos: un primer intento protagonizado por jóvenes de entre 18 y 25 años y un segundo empuje con familias y menores. En esa dinámica, ha destacado el papel de guiado por parte de la gendarmería y agentes de incógnito.

Cero estrategia de comunicación y ausencia de portavoz

Cuestionado por Cristina Pardo sobre si alcanza a comprender los pasos del gabinete que él mismo lideró en el pasado, Redondo ha sido demoledor: "Creo que nadie lo entiende. En las fases de gestión de crisis tienes tres etapas: alerta, respuesta, testado y reconstrucción. Si están mezcladas todas, sigamos así un mes".

Para el experto en estrategia política, el principal fallo radica en la falta de liderazgo informativo: "No tenemos un portavoz único. En un briefing de la mañana para la prensa y otro a la tarde, el Gobierno tendría que ocupar el espacio. Tenemos a todos los medios de España dando información en tiempo real y sin embargo el Gobierno no ocupa el espacio. En una gestión profesional, eso es de manual".

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