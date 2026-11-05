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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Ivonne Armant reaparece tras años alejada de los focos

Ivonne Armant triunfó en la época de los 2000 como la nieta rebelde de Plácido Domingo y 'chica Playboy'. Una popularidad que se esfumó en 2010 cuando Ivonne decidió apartarse de la vida pública para cuidar de su madre.

Sonsoles Ónega

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ivonne Armant fue una de las 'chicas Playboy' más internacionales. En el año 2000 la conocimos como la nieta rebelde de Plácido Domingo, una joven que pronto se coló en el mundo del corazón y la televisión de nuestro país.

Pese a su gran popularidad, en 2010 decidió apartarse de la vida pública para cuidar de su madre. Una decisión que hizo que no volviéramos a saber de ella hasta ahora, que se sienta en Y ahora Sonsoles para contarnos qué ha hecho durante estos años.

La sobrina de Plácido Domingo rehace su vida tras casarse con su primo y hace oídos sordos a las críticas. Una nueva vida en la que elige priorizarse y que nos cuenta hoy en Y ahora Sonsoles. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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