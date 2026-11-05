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Mañana a las 22:00h

Avance exclusivo de La Voz: Lola Índigo enfrentará a dos de sus mejores vocalistas en las Batallas

Charlotte y Julieta se enfrentan en las Batallas de La Voz con ‘Midnight Sun’, de Zara Larsson. Las dos talents tendrán que demostrar todo su potencial para continuar en el equipo de Lola Índigo.

Lola Índigo coach de La Voz

Avance exclusivo de La Voz: Lola Índigo enfrenta a dos de sus mejores vocalistas en las Batallas

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Celia Gil
Celia Gil
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Este viernes llega una nueva noche de Batallas de La Voz. Los coaches tendrán que enfrentarse a decisiones cada vez más complicadas y Lola Índigo pondrá a prueba a dos de las grandes voces de su equipo.

Charlotte y Julieta serán las protagonistas de uno de los enfrentamientos de la noche. Las dos talents interpretarán ‘Midnight Sun’, de Zara Larsson, una canción llena de energía con la que tendrán que demostrar todo su potencial sobre el escenario.

Lola Índigo ha elegido este tema para poner a prueba sus capacidades vocales. Dos artistas con mucha personalidad que tendrán que unir sus voces para defender una misma canción, aunque solo una podrá ganar la Batalla.

¿Quién conseguirá convencer a Lola Índigo? ¿A cuál de las dos elegirá para continuar en su equipo? Descúbrelo este viernes, a las 22:00 horas, en Antena 3 y ya disponible atresplayer.

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