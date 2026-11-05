Blanca roba una consola de 950 euros a Pablo: “Lo siento, de verdad”

Pablo había conseguido la primera parte del Gran Premio y, cuando ha tenido la oportunidad, ha apuntado directamente a la segunda. ¡Una consola de 950€! Sin embargo, la suerte ha cambiado de bando y el concursante ha perdido el turno al pedir una letra que no formaba parte del panel.

Blanca esperaba pacientemente la ocasión, ya que contaba con un Me lo quedo: “Me va a tocar ser mala y no quería”. Y es que la consola en cuestión y los 150€ que Pablo había logrado acumular en su marcador eran lo suficientemente jugosos como para que la concursante gastara el gajo rosa.

“¿Me lo perdonarás?”, decía Blanca, mientras le quitaba todo a su compañero. Tan solo con una tirada se ha colocado con 600€ que, sumados al Gran Premio, se convertían en nada menos que 1.550€. Una jugada perfecta que le ha hecho llevarse una ovación por parte del público.