Manu Sánchez visita el plató de La ruleta de la suerte como embajador de la carrera solidaria Ponle Freno

La Prueba de Velocidad llegaba a La ruleta de la suerte con la pista “evento deportivo”. Pablo ha sido el primero en apretar el pulsador y, al hacerlo, ha leído el panel correctamente para sumar 100€ directamente a su marcador: “Carrera solidaria Ponle Freno”.

De este modo, Jorge Fernández daba paso a nada menos que Manu Sánchez, embajador de esta iniciativa de Atresmedia. “Llevas unas cuantas carreras encimas”, le decía el presentador, a lo que el responsable de los informativos matinales respondía: “Todas, todas”.

“No corres solo por llegar a meta, corres sabiendo que en cada paso ayuda a alguien”, explicaba Manu: “A personas concretas, con nombre y apellido, que han sufrido un accidente de tráfico y están intentando recuperarse”. Un evento muy esperado que llega el próximo 15 de noviembre a Madrid.