Mejores momentos | 5 de noviembre
Manu Sánchez visita el plató de La ruleta de la suerte como embajador de la carrera solidaria Ponle Freno
Manu Sánchez es embajador de la carrera solidaria Ponle Freno y, haciendo honor a este galardón, ha visitado el plató de La ruleta de la suerte para promocionar esta importante competición.
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La Prueba de Velocidad llegaba a La ruleta de la suerte con la pista “evento deportivo”. Pablo ha sido el primero en apretar el pulsador y, al hacerlo, ha leído el panel correctamente para sumar 100€ directamente a su marcador: “Carrera solidaria Ponle Freno”.
De este modo, Jorge Fernández daba paso a nada menos que Manu Sánchez, embajador de esta iniciativa de Atresmedia. “Llevas unas cuantas carreras encimas”, le decía el presentador, a lo que el responsable de los informativos matinales respondía: “Todas, todas”.
“No corres solo por llegar a meta, corres sabiendo que en cada paso ayuda a alguien”, explicaba Manu: “A personas concretas, con nombre y apellido, que han sufrido un accidente de tráfico y están intentando recuperarse”. Un evento muy esperado que llega el próximo 15 de noviembre a Madrid.
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