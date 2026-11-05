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Mejores momentos | 5 de noviembre

“No te lo crees ni tú”: la suerte acompaña a Pablo en un emocionante panel de 875 euros

La suerte ha hecho acto de presencia en el plató cuando Pablo, sin conocer la respuesta correcta del panel, seguía tirando y acertando en las mejores casillas de la ruleta.

la suerte acompaña a Pablo en un emocionante panel de 875 euros

“No te lo crees ni tú”: la suerte acompaña a Pablo en un emocionante panel de 875 euros

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Borja Tamayo
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El nombre del programa ya deja claro que la suerte es un factor fundamental cuando se tira de la ruleta. Una regla no escrita que Pablo ha puesto a prueba de la forma más extrema, jugándose cada vez más dinero con los lanzamientos que se iban sucediendo al no conocer la frase de la pantalla de Brian.

El concursante ha empezado con buen pie cuando, no bastante con convertir 50€ en 250€ al acertar una consonante repetida cinco veces, gastaba el gajo de Todas las vocales. Sin embargo, todavía le quedaba un largo camino hasta resolver el panel.

Casillas como la de 200€, el premio de una cámara de fotos instantánea o la primera parte del Gran Premio le hacían celebrar su propia fortuna. “No te lo crees ni tú”, le comentaba entre risas Jorge Fernández.

Finalmente, el concursante ha logrado adivinar qué ponía en la pantalla para así superar esta prueba que le ha hecho llevarse una ola de nada menos que 875€. ¡Disfrútala de nuevo en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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