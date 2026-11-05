¿Quién filtró los audios del centro de control de ADIF? El Sindicato Ferroviario acusa a Óscar Puente de desviar la atención

La filtración de los audios del centro de control de ADIF ha abierto un nuevo frente en la polémica por la gestión de los accidentes ferroviarios. ¿Quién autorizó su difusión y con qué objetivo? El Sindicato Ferroviario prepara una demanda contra Óscar Puente por la divulgación de estas conversaciones.

En declaraciones a Espejo Público, Rafael Escudero, portavoz del sindicato, califica lo ocurrido de "absoluto despropósito" y considera que forma parte de una estrategia para poner el foco sobre el trabajador implicado y "eludir las responsabilidades del Ministerio".

El sindicato cuestiona la reacción de Óscar Puente

Escudero también critica la rapidez con la que se apuntó al fallo humano como posible causa del accidente, frente a la prudencia que, según recuerda, reclamó el ministro tras el accidente de Adamuz, cuando se advertía de posibles problemas en las vías por una mala soldadura.

"Pretendía eludir una vez más su responsabilidad. Ya sabía que se le iba a venir encima una exigencia de responsabilidad e intentaba desviar el foco", sostiene.

Una auditoría urgente de las infraestructuras

El portavoz considera que la respuesta del Gobierno está siendo "muy errática" y reclama una auditoría del estado de las infraestructuras ferroviarias, así como una revisión conjunta con todos los agentes del sector para buscar soluciones.

La preocupación aumenta después de que los peritos judiciales hayan alertado de al menos tres deformaciones en la vía del AVE en Adamuz similares a la que provocó la tragedia del pasado mes de enero.

Mientras tanto, siguen sin aclararse las circunstancias de la filtración de los audios ni quién autorizó su difusión. El sindicato insiste en que hay que dejar trabajar a la investigación y esclarecer todas las responsabilidades.

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