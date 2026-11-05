La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia, interroga a su pareja y reclama información en la sede de Adif en una nueva pieza del 'caso Koldo'

Desde primera hora de la mañana de este jueves, la UCO lleva a cabo una operación relacionada con la apertura de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional. Un operativo está registrando la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia. Al mismo tiempo que ese registro en el domicilio al exministro operativos de la Guardia Civil se han personado en la sede de la empresa pública Adif para pedir información.

Durante el registro los agentes también están interrogando, en presencia de un abogado, a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos que se encontraba en la casa.

José Luis Ábalos está en prisión cumpliendo la pena de 24 años impuesta por la parte del caso Koldo que fue juzgada en el Tribunal Supremo.

Esta pieza separada del caso Koldo investiga desde contratos de mascarillas a concesiones de obra pública. Están investigados tanto Ábalos como quien fuera su asesor, Koldo García, además del exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Estas diligencias se llevan a cabo después de que este miércoles la UCO entregase a la Audiencia Nacional un nuevo informe del que hasta la fecha no se conoce el contenido.

El instructor indaga en el marco del 'caso Koldo' en varias líneas de investigación. La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel. Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia.