El juez del caso Koldo prorroga hasta marzo de 2027 la instrucción por el análisis pendiente de los dispositivos

La instrucción del caso Koldo seguirá varios meses más. El motivo es que el análisis de los dispositivos incautados aún no está terminado. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, ha decidido prorrogar seis meses más la pieza principal, de modo que se extenderá hasta el 8 de marzo de 2027.

Los dispositivos móviles se incautaron en los registros de febrero de 2024, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino. A Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, le incautaron 23 teléfonos móviles, 12 discos duros, un ordenador portátil, un pendrive, una tablet y una grabadora digital. Todo ese material estaba en el domicilio que Koldo García compartía con su mujer, Patricia Uriz, en Alicante.

Según el auto del magistrado se amplía el plazo a marzo de 2027 porque aún quedan diligencias por practicar y falta por concluir el análisis del volcado de muchos de esos dispositivos. Y recuerda que la última prórroga, la del pasado 8 de febrero, termina el próximo 8 de septiembre. Además, ese mismo día se cumplen tres años desde el inicio del procedimiento, que arrancó en 2023.

El juez Moreno subraya que, aunque "se han practicado numerosas diligencias a la vista del estado que mantienen las presentes actuaciones queda de manifiesto que aún faltan por practicar diligencias para un mejor esclarecimiento de los hechos".

Sigan examinado

En la misma línea, el magistrado señala lo que la Fiscalía había expuesto al pedir la ampliación, que la UCO continúe examinando teléfonos, ordenadores y dispositivos de almacenamiento con el objetivo de emitir "su posterior informe y del que, una vez elaborado y analizado, podrá determinarse si procede realizar alguna actuación adicional".

"A ello se suma la existencia de diligencias solicitadas por el propio Ministerio Fiscal en informe de fecha 20 de julio del presente, así como por las partes personadas que están pendientes de valoración y/o realización, así como de la resolución de algunos recursos de los cuales pudiera derivar la necesidad de realizar alguna actuación judicial y cuyo avance irá determinando la práctica de nuevas diligencias", añade el auto.