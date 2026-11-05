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Rodríguez Ibarra analiza si Sánchez debería seguir liderando el PSOE tras una derrota electoral

El expresidente de la Junta de Extremadura ha reflexionado sobre el futuro del PSOE y ha pedido a los dos grandes partidos que dejen de apoyarse en los extremos para alcanzar acuerdos.

Rodríguez Ibarra analiza si Sánchez debería seguir liderando el PSOE tras una derrota electoral

Rodríguez Ibarra analiza si Sánchez debería seguir liderando el PSOE tras una derrota electoral

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Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha analizado en La mesa el panorama político español y el futuro de Pedro Sánchez al frente del PSOE ante las próximas elecciones generales.

Vicente Vallés le ha preguntado si, en caso de una derrota electoral, considera que Sánchez debería continuar liderando el Partido Socialista desde la oposición o dar un paso al lado. El expresidente extremeño no ha querido decantarse por ninguna de las dos opciones: "Depende de lo que quisiese hacer el Partido Socialista", ha asegurado.

Además, Rodríguez Ibarra ha criticado la polarización de los dos grandes partidos, PP y PSOE, y ha defendido la necesidad de que ambas formaciones dejen de apoyarse en los extremos para alcanzar acuerdos sobre las reformas que necesita España.

En este sentido, el exdirigente socialista también se ha mostrado partidario de una reforma de la Constitución. Rodríguez Ibarra ha señalado que, pese a su larga trayectoria, el texto constitucional necesita mejoras para adaptarse a las necesidades actuales del país.

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