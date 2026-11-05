Panqueques de manzana de Karlos Arguiñano: “Un postre al que os vais a enganchar”

Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha enseñado a hacer un postre perfecto con manzana, unos panqueques de manzana, una forma ideal de acabar endulzando cualquier comida.

Ingredientes (4 p.):

2 manzanas verdes

125 g de harina

1 huevo

300 ml de leche

1 pizca de sal

130 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

20 ml de mantequilla (fundida)

aceite de oliva suave

hojas de menta (para decorar)

Elaboración:

Para la masa, pon la harina, el huevo, la sal, 10 g de azúcar, la leche, la vainilla y la mantequilla derretida en el vaso de la batidora. Tritura hasta conseguir una mezcla homogénea. Refrigera durante 25 minutos aproximadamente.

Pela las manzanas, pártelas por la mitad, descorazónalas y córtalas en rodajas finas.

Para hacer los panqueques, extiende una cucharada de aceite en una sartén pequeña con ayuda de un papel. Vierte ¼ parte de la masa y espárcela bien por toda la sartén. Coloca encima unas rodajas de manzana (4-5). Vierte un poco más de mezcla de panqueque sobre las manzanas, para que se peguen bien.

Baja el fuego al mínimo y tapa la sartén para que se cocine la parte inferior, hasta que veas que haya cuajado, unos 3-4 minutos. Dale la vuelta al panqueque cuidando que no se desarmen las manzanas. Cocina durante 2 minutos por el otro lado (sin tapar). Pasa el panqueque a un plato y repite la operación con el resto de la mezcla, hasta hacer 4 panqueques.

Para el caramelo, pon 30 g de azúcar en la misma sartén donde has hecho los panqueques. Deja que el azúcar se derrita y coja color. Introduce un panqueque con la manzana hacia abajo. Retira la sartén del fuego y dale unas vueltas con la mano para que coja bien el caramelo por toda la superficie. Voltéalo a un plato cubierto con papel de horno. Repite la operación con el resto de los panqueques.

Sirve un panqueque en cada plato y decora con menta.

Consejo:

Pelar las manzanas garantiza una textura suave al morder. Pero, si son orgánicas y están bien lavadas, puedes dejarles la piel, ya que aporta fibra y color.