Fácil y perfecta
Panqueques de manzana de Karlos Arguiñano: “Un postre al que os vais a enganchar”
Karlos Arguiñano ha elaborado un maravilloso postre para rematar cualquier comida en ocasiones especiales. Así es la receta de panqueques de manzana, un postre que hará las delicias de tu mesa.
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha enseñado a hacer un postre perfecto con manzana, unos panqueques de manzana, una forma ideal de acabar endulzando cualquier comida.
Ingredientes (4 p.):
- 2 manzanas verdes
- 125 g de harina
- 1 huevo
- 300 ml de leche
- 1 pizca de sal
- 130 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 20 ml de mantequilla (fundida)
- aceite de oliva suave
- hojas de menta (para decorar)
Elaboración:
Para la masa, pon la harina, el huevo, la sal, 10 g de azúcar, la leche, la vainilla y la mantequilla derretida en el vaso de la batidora. Tritura hasta conseguir una mezcla homogénea. Refrigera durante 25 minutos aproximadamente.
Pela las manzanas, pártelas por la mitad, descorazónalas y córtalas en rodajas finas.
Para hacer los panqueques, extiende una cucharada de aceite en una sartén pequeña con ayuda de un papel. Vierte ¼ parte de la masa y espárcela bien por toda la sartén. Coloca encima unas rodajas de manzana (4-5). Vierte un poco más de mezcla de panqueque sobre las manzanas, para que se peguen bien.
Baja el fuego al mínimo y tapa la sartén para que se cocine la parte inferior, hasta que veas que haya cuajado, unos 3-4 minutos. Dale la vuelta al panqueque cuidando que no se desarmen las manzanas. Cocina durante 2 minutos por el otro lado (sin tapar). Pasa el panqueque a un plato y repite la operación con el resto de la mezcla, hasta hacer 4 panqueques.
Para el caramelo, pon 30 g de azúcar en la misma sartén donde has hecho los panqueques. Deja que el azúcar se derrita y coja color. Introduce un panqueque con la manzana hacia abajo. Retira la sartén del fuego y dale unas vueltas con la mano para que coja bien el caramelo por toda la superficie. Voltéalo a un plato cubierto con papel de horno. Repite la operación con el resto de los panqueques.
Sirve un panqueque en cada plato y decora con menta.
Consejo:
Pelar las manzanas garantiza una textura suave al morder. Pero, si son orgánicas y están bien lavadas, puedes dejarles la piel, ya que aporta fibra y color.
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