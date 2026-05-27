El juez sitúa el origen del Caso Leire Díez en la carta a la ciudadanía de Sánchez por la imputación de Begoña Gómez

Según el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha podido acceder 'Antena 3 Noticias', el origen de la la presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE es la 'carta a la ciudadanía' de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, y los cinco días de reflexión que se tomó desde su publicación.

En la resolución, Pedraz considera un "punto de inflexión" la reunión que tuvo lugar en la sede nacional del PSOE en Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de que Sánchez anunciara su período de reflexión motivado por el anuncio del juez Juan Carlos Peinado de investigar por corrupción a su esposa.

En esta reunión se objeta que estuvieron presentes Santos Cerdán, Leire Díez, Ion Antolín, el empresario Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, entre otros. Además, precisa el auto que "Patricia López no habría podido asistir por motivos personales, si bien tenía conocimiento de su existencia y contenido".

"Tenemos información que ayudaría al presidente"

Según consta en la investigación, Díez enviaba un mensaje el 25 de abril del 2024, un día antes de la reunión, al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández donde decía: "Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente".

En este contexto, el juez acababa por atribuir al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a Leire Díez "la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno".

Una trama en medio de la que Cerdán "habría acordado remunerarla -a Díez- por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido". En este mismo apartado, el auto ubica a Gaspar Zarrías, "que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica" y el letrado Ismael Oliver, al que atribuye haber canalizado parte de estos fondos al tiempo que asesoraba a la formación política.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.