Así funcionan los métodos de captación de jóvenes en los disturbios callejeros que se viven en ciudades como Barcelona

El experto en seguridad Chema Gil Garre destaca que los disturbios callejeros que se han vivido en las calles de Barcelona y que se han saldado con 130 detenidos se inspiran al detalle en las revueltas que se han registrado en las calles de Francia. Las convocatorias de nuevas manifestaciones en otras ciudades españolas no paran de crecer en las redes sociales. Quienes se unen a estas protestas son jóvenes, en muchos casos menores de edad de entre 14 y 25 años.

"Hay muchas similitudes entre la situación francesa y las convocatorias que estamos encontrando en las redes sociales", mantiene Gil Garre. Explica el experto que la influencia de las redes sociales ha eliminado las fronteras espaciales y en muchos casos los instigadores provienen de países de fuera de la Unión Europea que buscan desestabilizar las democracias establecidas.

"Son grupos oportunistas que aprovechan momentos de crisis"

"Los partidos políticos dan un ejemplo mediocre y no trasladan la seriedad de la amenaza que estamos enfrentando cuando todos los órganos de inteligencia lo están señalando", mantiene Gil Garre. Describe a estas organizaciones como grupos oportunistas que aprovechan momentos de crisis y desconcierto social para intensificar la desconexión social. "España está en un momento de dulce", sostiene.

La influencia internacional ha sido notoria en las convocatorias de Francia. El movimiento 'noname' vinculado al ciberactivismo ruso ha estado presente en las protestas galas. Según el experto en este movimiento hay un profesor español que está reclamado por la policía nacional por terrorismo. Un profesor al que él mismo dio clase.

El 'modus operandi' de las redes de captación

'Espejo Público' ha rastreado algunas de las cuentas que lanzan convocatorias masivas para iniciar protestas en ciudades como Valencia. En 'Tiktok' estas cuentas comparten la etiqueta 'blocus'. Un término que en francés significa bloqueo y que ya fue usado en los disturbios galos. Las cuentas publican carteles generados con Inteligencia Artificial que siguen un mismo patrón: son de elaboración sencilla y de estética rudimentaria. En estos llamamientos incluyen localizaciones, dan instrucciones sobre la ropa que deben llevar los manifestantes y comparten otros detalles generales.

Una vez que el joven ha sido captado por Tiktok estos grupos les redirigen a otros canales privados de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram. Es allí donde se dan los datos más concretos que no quieren difundir de manera pública para evitar la lupa de las autoridades.

Estas cuentas, de no muchos seguidores, se generan con la misma facilidad que se suspenden para evitar así ser captadas y rastreadas.

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