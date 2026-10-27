El dramático relato de María José tras el accidente de autobús de Barcelona: "Tenía la ropa llena de gasolina y de sangre"

"Dios tuvo que haber puesto los árboles allí porque, si no, hoy no estaríamos aquí". Con estas palabras y entre lágrimas, María José recuerda el accidente de autobús que sufrió este fin de semana en Cataluña, cuando regresaba junto a su marido de pasar un día de excursión en el entorno del Montseny. Ambos viajaban en uno de los asientos centrales del autocar cuando, según relata, el vehículo perdió el control en una curva y comenzó a dar vueltas.

La mujer ha contado en directo en Espejo Público que, aunque se encuentra relativamente bien, todavía sufre las consecuencias físicas del siniestro. Tiene un latigazo cervical, numerosos hematomas en el torso y los muslos, además de molestias en un hombro. Su marido también resultó herido y sufrió una fractura vertebral.

Un día de excursión que terminó en tragedia

María José y su marido habían decidido aprovechar su único día libre para disfrutar de una excursión otoñal. La pareja salió de casa a las ocho de la mañana y llegó a su destino alrededor de las doce y media. Después de pasar varias horas disfrutando del paisaje, llegó el momento de regresar.

Según su relato, la vuelta se retrasó porque había muchos visitantes y pocas unidades de autobús disponibles. Los pasajeros tuvieron que esperar alrededor de una hora y media hasta que llegó el autocar. El vehículo iba muy lleno y, de acuerdo con su estimación, entre 20 y 30 personas viajaban de pie.

"Los bebés lloraban, las personas gritaban..."

Una vez dentro, la pareja ocupó unos asientos en la zona central del autobús, junto al lado de la cuesta. Mientras grababan el paisaje, escucharon un ruido que les alertó de que algo no iba bien. Su marido llegó a levantarse del asiento y, poco después, el vehículo se desplazó hacia un lado y comenzó a dar vueltas.

"Mi esposo me ha tomado de las manos y el autobús empezó a dar vueltas", recuerda María José. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que seguía con vida. Sin embargo, la escena que encontró fue estremecedora: "tenía la ropa llena de gasolina y sangre, los bebés lloraban, las personas gritaban...". Además, cuenta que había pasajeros heridos a su alrededor.

La salida por una ventana y una cadena humana para rescatar a los heridos

La pareja consiguió salir por una de las ventanas que ya estaban rotas. A partir de ahí, comenzó una operación improvisada para ayudar a los demás pasajeros a salir del autobús y subir hasta la carretera.

El autocar había quedado en una zona de fuerte pendiente, lo que dificultaba el rescate. Los supervivientes tuvieron que agarrarse a ramas y rocas para avanzar, mientras otros pasajeros caían y se escuchaban gritos y llantos.

"Nosotros estamos solos en este país y nos sentimos acompañados"

Personas que se encontraban en la carretera se detuvieron para auxiliar a las víctimas. La solidaridad de esos primeros momentos es uno de los aspectos que más destaca la superviviente, que ha querido agradecer públicamente la ayuda recibida.

"A todas las personas que nos ayudaron, a los bomberos, los policías, el personal de salud y el hospital de Granollers, gracias infinitamente", ha expresado. María José ha explicado que ella y su marido están solos en España y que, en medio de una situación tan traumática, se sintieron acompañados por quienes acudieron a socorrerlos.

"Estamos viviendo un milagro tangible"

A pesar del miedo y de las lesiones, María José se ha mostrado agradecida por haber sobrevivido y por poder contar lo ocurrido. Su testimonio también pone el foco en la situación de los pasajeros que resultaron heridos de mayor gravedad, cuya recuperación espera.

La mujer considera que el vehículo no consiguió completar la curva por la que circulaba y terminó saliéndose de la trayectoria. Será la investigación la que permita esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Al despedirse, María José ha querido subrayar que, pese a la tragedia vivida, no hay que olvidar a quienes ayudaron a las víctimas en los momentos más difíciles. "A pesar de ser trágica, no hay fallecidos y estamos viviendo un milagro tangible", ha señalado.

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