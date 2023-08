El periodista que habló con Daniel Sancho tras la confesión del, presunto asesinato de Edwin: "Sabe lo que le espera"

Espejo Público ha hablado con Ramón Abarca, delegado de EFE en Tailandia y uno de los pocos periodistas que ha podido hablar con Daniel Sancho, presunto, autor del asesinato de un cirujano plástico colombiano en Tailandia.

Abarca ha hablado esta misma mañana con el acusado y señala que en estos momentos está siendo trasladado a la isla de Ko Samuy donde está el tribunal provincial y donde verá al juez. Sancho mantiene su disposición "total de colaborar". "Él reconoce que no está bien, pero quiere colaborar" aunque "evidentemente hay momentos en los que se rompe".

Según ha relatado Abarca, Sancho se siente bien tratado por la policía tailandesa que "incluso lo habría sacado a cenar” acompañado de agentes. El delegado de EFE en Tailandia prefiere ser prudente a la hora de decir cómo se encuentra el acusado, “me cuesta mucho leer a una persona que está en ese estado", pero sí matiza que él "nunca hablaría de frialdad" y añade: "otra cosa es que lo hayamos contado con frialdad".

Asegura Abarca que Sancho "sabe lo que le espera, sabe perfectamente las consecuencias que puede haber para él y para su familia" aunque por el momento se desconoce cuál es la pena que pedirán para él. "El juez todavía no ha presentado los cargos. Dependiendo de cuáles sean los cargos y cómo vaya el juicio podría ser la cadena perpetua o la pena de muerte".

Las explicaciones de Daniel Sancho

Daniel Sancho relató a EFE que se sentía "un rehén, se sentía amenazado, vivía muy, muy angustiado por la relación que tenía con la víctima que él no calificó". El español explicó al periodista Abarca que la víctima y él se conocieron a través de Instagram y que después se vieron en Madrid. Según su versión "él le había prometido y le había dejado dinero para ayudarle a abrir negocios en varios lugares de Latinoamérica".

Sancho también dejó caer que Edwin "quería que fuese algo más, quería que fuese su novio". Por lo que se sabe hasta el momento Abarca explica que "hay muchas pruebas contra él, pruebas de cámara de seguridad, pruebas de ADN y pruebas del testimonio del sospechoso".

Daniel Sancho Bronchano reconoció confesó el asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, y dijo que lo había hecho porque se sentía su rehén. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró.

Qué se sabe

Sancho, de 29 años e hijo del actor español Rodolfo Sancho, lleva bajo custodia policial desde el viernes y se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta el sábado. La investigación comenzó cuando un recolector de basura había descubierto el mismo jueves una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la turística isla, lo que propició que la policía comenzara a investigar un posible asesinato. Durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero el viernes, se encontraron más restos humanos, entre ellos una bolsa que tenía dos partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta y unos pantalones cortos, apuntan medios locales. La policía tailandesa busca todavía el resto de miembros del cadaver, sin que se haya podido aún confirmar que los hallados hasta ahora pertenezcan al médico colombiano desaparecido.